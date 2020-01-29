「デノン」のニュースまとめ
2020年01月29日(水)
Amazon Music HDも聴ける新ネットワークスピーカー「DENON HOME」
サウンド / オーディオ 2020/01/29 18:25
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高音質な「Amazon Music HD」スタート、松任谷由実の曲も網羅
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デノン、ネックバンド型のBluetoothイヤホン「AH-C820W」
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