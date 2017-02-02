「デル」の最新情報・話題まとめ
2017年02月24日(金)
デル、フレームレスディスプレイの14型ノートPCに新色ピンクシルバー
PC本体 02/24 17:21
デル、23.8型フルHDタッチパネルで薄型デザインの液晶一体デスクトップPC
PC本体 02/24 16:35
デル、コンパクトでもハイスペックなデスクトップPC
PC本体 02/24 16:21
2017年02月22日(水)
デル、トラベルキーボード装着で2in1 PCとして使える12.6型Windows 10タブ
PC本体 02/22 19:52
デル、ビジネス向け14型/15.6型エントリーノートPC
PC本体 02/22 19:52
デル、教育現場向けの13.3型WindowsノートPCと11.6型Chromebook
PC本体 02/22 19:52
デル、ビジネス向けの23.8型液晶ディスプレイを2モデル
周辺機器 02/22 19:52
2017年02月17日(金)
デル、映画「アサシン クリード」のVR体験イベントを開催
PCゲーミング 02/17 16:24
2017年02月07日(火)
デル、タワー型やスモールフォームファクタ型をそろえたビジネス向けPC
PC本体 02/07 18:42
2017年02月02日(木)
世界最小13.3型ノートPC「XPS 13」がKaby Lake搭載で進化! - "プレミアム"感あふれるデバイスに
PC本体 PR 02/02 10:00
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デル、F7キーでブーストモードが起動する15.6型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 06/07 19:27
デル、スマホへの着信・通知がわかるNew InspironノートPC
PC本体 06/07 18:24
デル、EDRと24H365監視、およびインシデント対応の統合サービス
セキュリティ 06/06 16:55
デル、第9世代Intel Coreプロセッサ搭載のデスクトップPCを4種
PC本体 06/05 18:53
Intel期待の「Ice Lake」についていまわかっていることを整理する
自作 / テクノロジ 06/05 17:37
Dell、マシンラーニング向けサーバ「Dell EMC DSS 8440」の提供開始
情報システム 06/04 12:34
ペップが続投意欲示すバルサ指揮官に太鼓判「バルベルデは非常に良い仕事をしている」
06/03 12:28
Jリーガー、ジャーナリスト、サッカー好きタレントが選ぶ「CL決勝史上最高の試合」
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小野伸二が語るチャンピオンズリーグ…最も印象的なのは「スター集団との対戦」
05/31 19:40