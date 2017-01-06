「国内エアライン」の最新情報・話題まとめ
2017年01月31日(火)
MRJの1月進捗--2号機が北米で飛行試験開始、量産初号機の5度目の延期
エアライン 01/31 15:28
2017年01月30日(月)
エアアジア・ジャパンが就航時期見直し--安全運航の遂行のため就航日は未定
エアライン 01/30 20:13
2017年01月25日(水)
JAL、機内インターネットが無制限で無料に--JAL SKY NEXT全機改修完了記念
エアライン 01/25 16:12
バニラエア、「みんなで割」で最大30%割引--セブ線・関西線・函館線も対象
エアライン 01/25 10:59
2017年01月24日(火)
鹿児島・山口・高知・佐賀出身者にも朗報! ANA「平成の薩長土肥割」登場
エアライン 01/24 17:27
ANA、東京2020特別塗装機はどのデザインに? 最終候補5作品を発表
東京2020 01/24 06:00
2017年01月23日(月)
三菱重工、MRJ5度目の延期--宮永社長「本当に世界で売れる飛行機」で決断
エアライン 01/23 19:32
2017年01月22日(日)
ANA×平成の薩長土肥連合、最大6,000円引きになる限定クーポン登場
エアライン 01/22 07:00
2017年01月20日(金)
スカイマーク、仙台＝神戸線再開--7/1から1日2往復
エアライン 01/20 18:43
日本エアコミューター、ATR42-600初号機受領--鮮やかなハイビスカスが咲く
エアライン 01/20 18:00
ジェイ・エア、エンブラエル190でも機内Wi-Fi無料ビデオプログラムを開始
エアライン 01/20 17:18
「JTA創立50周年記念ウルトラ先得」設定--羽田＝宮古も86%引きの9,500円に
エアライン 01/20 12:05
2017年01月19日(木)
JAL2017年度航空輸送事業計画、"8.10ペーパー"失効で羽田＝ニューヨーク線
エアライン 01/19 18:11
ANA、2017年度航空輸送事業計画発表--ジャカルタ線増便、中部＝宮古線新設
エアライン 01/19 17:36
ANA「C-3PO ANA JET」が3/21就航--スター・ウォーズ特別塗装機の第4弾
エアライン 01/19 16:52
ANA機が新千歳にてオーバーラン--滑走路が一部閉鎖に
エアライン 01/19 14:22
2017年01月18日(水)
「JAL 訪日ダイナミックパッケージ」初展開--海外/国内航空券＋宿を自由に
エアライン 01/18 16:33
2017年01月17日(火)
JAL、USJ「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」に協賛--先行体験付き航空券も
エアライン 01/17 17:42
春秋航空日本、成田＝天津/ハルビン線就航へ--重慶・武漢に次いで日中線拡大
エアライン 01/17 10:11
2017年01月16日(月)
ジェットスター、機内食で自由が丘のジュノエスクベーグルとコラボ
エアライン 01/16 18:44
2017年01月15日(日)
JAL×星野リゾートでプレミアムフライデー! 北海道で"ホンモノ"の体験を
レジャー 01/15 10:00
2017年01月12日(木)
ANA、「プレミアムフライデー」出発ツアーで最大1万円引きの限定クーポン
エアライン 01/12 10:02
2017年01月10日(火)
JAL、チャイナエアラインと提携強化--全ての日本＝台湾線でコードシェア
エアライン 01/10 18:01
バニラエア、関西＝奄美大島線就航へ--タイムセールで片道1,980円～
エアライン 01/10 11:35
2017年01月08日(日)
ジェットスター・ジャパン、上海線就航を延期--混雑悪化で中国当局制限強化
エアライン 01/08 07:30
2017年01月06日(金)
年末年始の空事情、国内線はJAL/ANAが＋6ptの搭乗率、国際線はLCCが大幅増
エアライン 01/06 21:18
世界で一番、定時到着率が高い航空会社は? --FlightStatsランキング
エアライン 01/06 18:24
国交省、バニラエアに関空乗り入れ許可--関西＝成田/函館線就航へ
エアライン 01/06 14:58
春秋航空日本、「737円キャンペーン」で新千歳/関西/広島/佐賀線が737円～
エアライン 01/06 11:39
2017年01月05日(木)
エア・ドゥ、「北海道日高ヨーグルッペ」無料提供--愛され続ける懐かしい味
エアライン 01/05 09:25
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なぜ福岡・新千歳含む北海道の空港民営化は一筋縄にいかないのか
エアライン 12/08 11:00