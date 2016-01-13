「国内エアライン」の最新情報・話題まとめ
2016年01月29日(金)
ANA、2020年度までの経営戦略策定 - リゾート需要に対応しLCCで318%成長へ
エアライン 01/29 19:51
ANA、エアバスの超大型A380発注を正式発表--ホノルル導入でリゾート線強化
エアライン 01/29 18:50
MRJ、1月の進捗--2月に飛行試験再開、ANA立ち会いで量産初号機の領収検査へ
エアライン 01/29 14:08
2016年01月28日(木)
日本人が今最も働きたい企業ベスト20 - 航空業界では8位ANA、18位JAL
エアライン 01/28 14:09
ANA、スターを集めてスター・ウォーズ特別塗装機のビジネスクラス体験へ
エアライン 01/28 10:15
2016年01月26日(火)
スターフライヤーが「愛妻家」に捧ぐ! 愛の表現をサポートするイベント実施
エアライン 01/26 16:35
1/27予定の零戦テスト飛行をニコニコ動画で生中継--パイロット目線の動画も
エアライン 01/26 11:53
アイベックス、夏ダイヤで中部＝宮崎線を開設 - CRJ200に代わりCRJ700導入
エアライン 01/26 09:35
2016年01月25日(月)
ANA、国内線インターネット「Wi-Fiサービス」開始--無料のスカパー! 放映も
エアライン 01/25 10:36
2016年01月22日(金)
エアアジア・ジャパン就航への課題とは - CEO交代の裏で起きていたこと
エアライン 01/22 10:30
2016年01月21日(木)
スターフライヤー、就航10週年記念で全路線セール - 福岡＝羽田線も9,500円
エアライン 01/21 14:35
JAL、2016年度航空計画発表 - 成田＝パリ線運休を延長、モスクワ便増便へ
エアライン 01/21 10:54
ANA、2016年度航空計画発表--国内唯一のカンボジア定期直行便等アジア拡大
エアライン 01/21 10:25
2016年01月19日(火)
JAL、国内初エンブラエル190を5月10日より伊丹＝鹿児島線に投入--クラスJも
エアライン 01/19 18:00
2016年01月18日(月)
JTA、ボーイング737-800初号機就航記念で搭乗者全員にオリジナルグッズ
エアライン 01/18 12:36
2016年01月15日(金)
利用情報を自動通知! 子どもに持たせたい「ANA VISAプリペイドカード」誕生
エアライン 01/15 15:12
2016年01月13日(水)
ANA、ベトナム航空の株式取得で提携 - 取締役を派遣しアジア市場を狙う
エアライン 01/13 12:40
ANA、世界で唯一ボーイング787で10万便を運航 - 総搭乗者数は7,500万人以上
エアライン 01/13 06:30
2016年01月05日(火)
エア・ドゥ、高度超え運航の可能性 - 安全配慮で乗務を中断、4便が欠航に
エアライン 01/05 09:55
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なぜ福岡・新千歳含む北海道の空港民営化は一筋縄にいかないのか
エアライン 12/08 11:00