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「サイプレス」の最新情報・話題まとめ

アナログ機能を柔軟に設計できるPSoCや、タッチセンサコントローラなどを提供する米国の半導体メーカー「Cypress Semiconductor(サイプレス・セミコンダクタ)」。2015年に同じく米国のSpansionと合併することで、SpansionのNOR型フラッシュメモリや、Spansionが買収した富士通セミコンダクター(FSL)のマイコン・アナログ半導体などもラインアップに加えることで、幅広い分野にメモリ、ロジック、アナログ半導体をトータルソリューションとして提供できるようになった同社の新製品情報や、設備投資、市場戦略、技術開発の動向など、さまざまな角度から最新の情報をお届けします。

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2019年05月20日(月)

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カーエレクトロニクスの進化と未来 第119回 マイコンから通信、HMI、PMICまで幅広くクルマの電動化に対応するCypress

カーエレクトロニクス 05/20 12:00

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