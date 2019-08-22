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「クルーズトレイン」の最新情報・話題まとめ

「ななつ星 in 九州」「TRAIN SUITE 四季島」などクルーズトレインのニュース・コラムを紹介します
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2019年08月22日(木)

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JR北海道・東急電鉄「THE ROYAL EXPRESS」北海道クルーズ概要決定

鉄道 2019/08/22 17:44

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JR東日本「TRAIN SUITE 四季島」2020年度4～6月期の申込受付開始

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JR九州「ななつ星のお店」博多駅の専用ラウンジに期間限定オープン

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JR東日本「フレテミーナ」2019年夏の旅を発売「カシオペア」乗車も

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JR東日本など、新幹線「グランクラス」車内サービスをリニューアル

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JR東日本「四季島」房総半島を1周 - 安房小湊駅で歓迎イベントも

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缶詰博士の珍缶・美味缶・納得缶 第28回 青春の味!? 高校生が造る豚みそ缶詰

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JR九州「ななつ星 in 九州」5周年 - 新テーマ曲を作曲、CDも発売

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新幹線を使いこなす 第13回 指定席券売機を使いこなす - きっぷ購入の他にも便利な機能

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鉄道ニュース週報 第136回 東武鉄道、JR新宿駅から「日光夜行号」夜行列車の新方式になる!?

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