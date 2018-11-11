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「CPU」の最新情報・話題まとめ

IntelやAMD製CPUの解説記事やベンチマークを含めた大ボリュームのレビュー記事をお届け。
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2019年04月30日(火)

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Intel CPUはなぜ不足しているの？ - 14nmプロセスの状況から解説する

自作 / テクノロジ 04/30 18:23

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AMD創業50周年を記念した「Ryzen 7 2700X AMD50 Gold Edition」

自作 / テクノロジ 04/30 15:39

2019年04月26日(金)

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Intel 3月期決算、売上予想を下方修正、クライアント事業は4％増

自作 / テクノロジ 04/26 08:54

2019年04月24日(水)

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吉川明日論の半導体放談 第75回 ゲーム機とCPU(4) - マイクロソフトのXboxシリーズ

半導体デバイス 04/24 09:00

2019年04月23日(火)

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Intel、ノートPC向けの第9世代Coreプロセッサ発表 - デスクトップPC向けでも「F」付き製品など拡充

自作 / テクノロジ 04/23 22:00

2019年04月18日(木)

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吉川明日論の半導体放談 第74回 ゲーム機とCPU(3) - セガのサターンとドリキャス

半導体デバイス 04/18 08:22

2019年04月15日(月)

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吉川明日論の半導体放談 第73回 ゲーム機とCPU(2) - 任天堂のスーファミと64

半導体デバイス 04/15 08:13

2019年04月10日(水)

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吉川明日論の半導体放談 第72回 ゲーム機とCPU(1)

半導体デバイス 04/10 08:02

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インテルが第2世代Xeon スケーラブルプロセッサなどDC向け製品

情報システム 04/10 05:00

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【再録】コンピュータアーキテクチャの話 第1回 なぜ、マルチコアで消費電力が減るのか?

スパコン/HPC 04/10 00:00

2019年04月09日(火)

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インテル、Cascade Lakeこと第2世代Xeon Scalableプロセッサを改めて紹介

自作 / テクノロジ 04/09 23:33

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AMD、モバイル向けの第2世代「Ryzen PRO」と「Athlon PRO」を発表

半導体デバイス 04/09 14:39

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Intel、第2世代Xeonスケーラブルプロセッサの提供を開始

半導体デバイス 04/09 14:01

2019年04月08日(月)

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AMD、ビジネスノート向けAPU「第2世代Ryzen Pro Mobile」新モデル発表

自作 / テクノロジ 04/08 22:00

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COOL Chips 22 - ポスト「京」スパコンに使われるA64FX CPU 第1回 ポスト「京」のCPU「A64FX」の性能を読み解く

スパコン/HPC 05/07 07:46

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令和元年にAMD50周年イベント。歴代の名CPUが集結

自作 / テクノロジ 05/05 18:30

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Windows 10ミニTips 第378回 困った！「別のプログラムがこのフォルダーまたはファイルを開いているので、操作を完了できません」

Windows 05/03 11:00

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プロゲーマー神園選手インタビュー、「格ゲーで負けて初めて泣いた」

PCゲーミング 05/02 22:00

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iiyama PC、Ryzen 7搭載のAMD 50周年記念のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 05/02 18:59

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パソコン工房「令和記念PC」、Core i7の15.6型ノートが税別9万円台から

キャンペーン / イベント 05/02 18:38

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今週の秋葉原情報 - Turing世代がついに1万円台で購入可能に、AMD50周年記念の限定CPUも

自作 / テクノロジ 05/01 18:57

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【再録】コンピュータアーキテクチャの話 第66回 4ビットプロセサのアーキテクチャ設計 - MJアーキのタイミング図

スパコン/HPC 05/01 12:00

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Oculus、VRヘッドセット「Quest」「Rift S」5月21日発売、49,800円から

その他ガジェット 05/01 09:43

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自作 / テクノロジ 04/30 18:23

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