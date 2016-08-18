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「CPU」の最新情報・話題まとめ

IntelやAMD製CPUの解説記事やベンチマークを含めた大ボリュームのレビュー記事をお届け。
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2016年08月31日(水)

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HPE、ミッションクリティカル用x86サーバ「Superdome X」の新製品

情報システム 08/31 11:08

2016年08月30日(火)

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Intel、"Kabylake"こと第7世代Coreプロセッサ発表 - ノートPC向けから提供

自作 / テクノロジ 08/30 22:11

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Zenアーキテクチャの概要が明らかに - 分岐予測やCache構造の強化で40%のIPC改善を実現

自作 / テクノロジ 08/30 18:44

2016年08月25日(木)

Top

NVIDIA、DenverとPascal GPU搭載の自動運転車向けSoC「Parker」発表

自作 / テクノロジ 08/25 21:17

2016年08月24日(水)

Top

今週の秋葉原情報 - メモリ3GB版のGeForce GTX 1060カードが登場、3万円以下のモデルも

自作 / テクノロジ 08/24 13:15

2016年08月22日(月)

Top

GPUやCPUなどの最新の話題が目白押し - Hot Chips 28が開幕

スパコン/HPC 08/22 11:47

2016年08月19日(金)

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引き続きIoTへ注力する一方で、VRなど新たな取り組みも公開 - IDF 2016基調講演

自作 / テクノロジ 08/19 18:26

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IntelはApple Aシリーズを製造するのか? 実現したらiPhoneはどう変わる?

iPhone 08/19 14:07

2016年08月18日(木)

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AMD、次世代CPU"Zen"の概要を公開 - 実働デモも披露

自作 / テクノロジ 08/18 22:14

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IntelとARMはなぜ協業したか - 今後のモバイル向けプロセッサへの影響は?

自作 / テクノロジ 08/18 15:31

2016年08月02日(火)

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教育向けワンボードコンピュータ「IchigoJam」の新モデル

自作 / テクノロジ 08/02 17:41

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令和元年にAMD50周年イベント。歴代の名CPUが集結

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プロゲーマー神園選手インタビュー、「格ゲーで負けて初めて泣いた」

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iiyama PC、Ryzen 7搭載のAMD 50周年記念のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 05/02 18:59

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パソコン工房「令和記念PC」、Core i7の15.6型ノートが税別9万円台から

キャンペーン / イベント 05/02 18:38

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今週の秋葉原情報 - Turing世代がついに1万円台で購入可能に、AMD50周年記念の限定CPUも

自作 / テクノロジ 05/01 18:57

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【再録】コンピュータアーキテクチャの話 第66回 4ビットプロセサのアーキテクチャ設計 - MJアーキのタイミング図

スパコン/HPC 05/01 12:00

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Oculus、VRヘッドセット「Quest」「Rift S」5月21日発売、49,800円から

その他ガジェット 05/01 09:43

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Intel CPUはなぜ不足しているの？ - 14nmプロセスの状況から解説する

自作 / テクノロジ 04/30 18:23

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