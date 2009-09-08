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「CPU」の最新情報・話題まとめ

IntelやAMD製CPUの解説記事やベンチマークを含めた大ボリュームのレビュー記事をお届け。
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2009年09月25日(金)

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インテル、家電向けプロセッサ「Atom CE4100」発表 - 45nmのIAベースSoC

自作 / テクノロジ 09/25 21:20

2009年09月24日(木)

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インテル、「Intel Core i7 Mobile」を発表 - Nehalem世代のモバイルPC向け

SOHO/SMB 09/24 19:55

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インテル、ノートPC向け「Intel Core i7 Mobile」を発表 - Clarksfieldコア

自作 / テクノロジ 09/24 16:34

2009年09月21日(月)

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IDF Fall 2009 Preview - Nehalemの組み込み派生型「Jasper Forest」の直前情報

自作 / テクノロジ 09/21 19:16

2009年09月20日(日)

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「Athlon II X4 605e」と「同X2 240e」を試す - 待望のTDP45W新Athlon

自作 / テクノロジ 09/20 18:59

2009年09月18日(金)

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日本AMD、クアッドコア「Athlon II X4」にTDP45Wの省電力モデルを追加

自作 / テクノロジ 09/18 19:22

2009年09月17日(木)

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「AMD Athlon II X4 630」を試す - 1コア単価3千円クアッドコアの実力検証

自作 / テクノロジ 09/17 21:26

2009年09月16日(水)

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米AMD、Athlonシリーズ初のクアッドコア「Athlon II X4」

自作 / テクノロジ 09/16 21:09

2009年09月10日(木)

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zigsow、インテル最新CPU「Core i7-870」のレビュアー募集

自作 / テクノロジ 09/10 12:20

2009年09月08日(火)

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インテル、サーバ向け「Xeon 3400番台」発表 - Lynnfieldコア

自作 / テクノロジ 09/08 21:01

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Lynnfield徹底攻略!! Core i7-870とCore i5-750を試す

自作 / テクノロジ 09/08 16:05

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Intel、サーバ向けCPU「Xeon 3400番台」6製品を発表

半導体デバイス 09/08 15:42

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インテル、LGA1156対応の「Core i5」と「Core i7」を正式発表

自作 / テクノロジ 09/08 13:00

2009年09月03日(木)

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Hot Chips 21 - サーバ向けプロセサの「Magny-Cours」と「Nehalem EX」

半導体デバイス 09/03 08:00

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今週の秋葉原情報 - Turing世代がついに1万円台で購入可能に、AMD50周年記念の限定CPUも

自作 / テクノロジ 05/01 18:57

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【再録】コンピュータアーキテクチャの話 第66回 4ビットプロセサのアーキテクチャ設計 - MJアーキのタイミング図

スパコン/HPC 05/01 12:00

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Oculus、VRヘッドセット「Quest」「Rift S」5月21日発売、49,800円から

その他ガジェット 05/01 09:43

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Intel CPUはなぜ不足しているの？ - 14nmプロセスの状況から解説する

自作 / テクノロジ 04/30 18:23

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AMD、RyzenとRadeon対象のゲームバンドルキャンペーン

PCゲーミング 04/30 16:00

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AMD創業50周年を記念した「Ryzen 7 2700X AMD50 Gold Edition」

自作 / テクノロジ 04/30 15:39

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【再録】コンピュータアーキテクチャの話 第62回 4ビットプロセサのアーキテクチャ設計 - MJアーキテクチャ 4ビットプロセサの設計(2)

スパコン/HPC 04/29 18:00

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ASUS、Celeron N4000搭載小型ベアボーン「Mini PC PB40」

自作 / テクノロジ 04/29 17:46

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Fractal Design、RGBファン搭載で4面ガラスパネルのミドルタワーケース

自作 / テクノロジ 04/27 21:11

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ストーム、アルミ製ミドルタワーケースのゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 04/27 19:01

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    Intel、ノートPC向けの第9世代Coreプロセッサ発表 - デスクトップPC向けでも「F」付き製品など拡充
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