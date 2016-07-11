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「Core」の最新情報・話題まとめ

Intelの「Core」プロセッサの最新ニュースを紹介。

2016年07月29日(金)

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デル、直販サイトで「Surface Pro 4」を販売開始

PC本体 07/29 16:55

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ロジテック、産業用・業務用カスタムコントローラとWindows 10 IoTへの対応

PC本体 07/29 16:11

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970gの12.5型フルHDノートPC「HP EliteBook Folio G1」 - スタミナ十分で堅牢なモバイルマシンの実力

PC本体 07/29 13:53

2016年07月27日(水)

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デルのゲーミングブランド「ALIENWARE」 - その歴史、思想、戦略

PCゲーミング 07/27 21:41

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デルが注力するのは2in1 - アルミボディで液晶360度回転の13.3型「New Inspiron 13 7000 2-in-1」

PC本体 07/27 00:00

2016年07月20日(水)

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マウス、クリエイター向けデスクトップPCにGeForce GTX 1060搭載モデル

PC本体 07/20 11:00

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G-Tune、GeForce GTX 1060搭載ゲーミングデスクトップ - 税別149,800円から

PCゲーミング 07/20 11:00

2016年07月19日(火)

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マウス、NVIDIA Quadro M6000を搭載するハイスペックなデスクトップWS

PC本体 07/19 11:00

2016年07月18日(月)

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ツクモ、NVIDIA GeForce 940MX搭載の15.6型ノートPC - 税別89,800円から

PC本体 07/18 17:36

2016年07月12日(火)

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日本エイサー、11時間駆動の13.3型スリムモバイルノートPC「Aspire S5」

PC本体 07/12 12:09

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日本エイサー、Skylake世代i5/i7搭載で税別10万円以下のスリムデスクトップ

PC本体 07/12 12:08

2016年07月11日(月)

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日本HP、VRチューニングを施したハイエンドゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 07/11 11:00

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日本HP、Core i7-6700HQやGeForce GTX 965M搭載の15.6型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 07/11 11:00

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日本HP、17.3型でもコンパクト設計のハイスペックゲーミングノートPC

PCゲーミング 07/11 11:00

2016年07月04日(月)

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ファーウェイ、6.9mm厚・重さ640gの12型Windows 10タブレット「MateBook」

PC本体 07/04 16:00

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