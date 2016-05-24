「Core」の最新情報・話題まとめ
2016年05月31日(火)
サイコム、BTO PCのCPUカスタマイズで最新CPU「Broadwell-E」を選択可能に
PC本体 05/31 18:10
マウス「DAIV」、Broadwell-EのCore i7を搭載するデスクトップPC
PC本体 05/31 15:33
ドスパラ、Intelの最新CPU「Broadwell-E」搭載のデスクトップPCを多数
PCゲーミング 05/31 15:07
レノボ、約999gの12.5型フルHDコンバーチブル2in1「Lenovo YOGA 900S」
PC本体 05/31 12:57
2016年05月30日(月)
サイコム、水冷CPUクーラー標準装備のMini-ITXデスクトップPC - ボディ刷新
PC本体 05/30 14:26
G-Tune、GeForce GTX 965Mを搭載する薄型軽量の14型フルHDノートPC
PCゲーミング 05/30 11:00
G-Tune、VR開発団体「オキュフェス」監修のVR向けデスクトップPCとノートPC
PCゲーミング 05/30 11:00
ツクモ、特典多数の「星界神話-ASTRAL TALE-」推奨コンパクトデスクトップ
PCゲーミング 05/30 10:00
2016年05月28日(土)
アーク、NVIDIA GeForce GTX 1080搭載デスクトップPCを3モデル
PCゲーミング 05/28 17:09
G-Tune、「ストリートファイターV」推奨デスクトップPCの世界王者モデル
PCゲーミング 05/28 17:00
2016年05月27日(金)
ドスパラ、ミニタワーとマイクロタワーのGeForce GTX 1080搭載ゲーミングPC
PCゲーミング 05/27 22:00
マウスのクリエイター向けPC「DAIV」、GeForce GTX 1080搭載の新モデル
PC本体 05/27 22:00
2016年05月24日(火)
日本HP、ブラウン&ブロンズゴールドの13.3型ラグジュアリーノート"Spectre"
PC本体 05/24 11:00
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