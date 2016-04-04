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「Core」の最新情報・話題まとめ

Intelの「Core」プロセッサの最新ニュースを紹介。

2016年04月26日(火)

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MSI、一層の薄型化を図ったハイスペックな17.3型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 04/26 13:11

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ASUS、23.8型4K IPS液晶のオールインワンPC「Zen AiO Z240ICGT」

PC本体 04/26 12:37

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ASUS、23型フルHD IPS液晶のオールインワンPC「Vivo AiO V230ICUK」

PC本体 04/26 12:37

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VRヘッドセット「Oculus Rift」を買うとデル「ALIENWARE」PCが2万円引きに

PCゲーミング 04/26 12:02

2016年04月25日(月)

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iiyama PC「LEVEL∞」、ドラクエX推奨のミニタワーPCとミドルタワーPC

PCゲーミング 04/25 20:09

2016年04月19日(火)

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マスタードシード、Skylake搭載のGIADA製ベアボーンキット

自作 / テクノロジ 04/19 15:04

2016年04月12日(火)

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ドスパラ、GALLERIAシリーズから「DARK SOULS III」推奨PCを2モデル

PCゲーミング 04/12 12:37

2016年04月11日(月)

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マウス、Core i7搭載の13.3型フルHD液晶モバイルノート - 税別8万円台から

PC本体 04/11 10:00

2016年04月05日(火)

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今週の秋葉原情報 - Broadwell世代の「Xeon E5」が発売に、1TBプラッタのモバイルHDDも

自作 / テクノロジ 04/05 13:59

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デル、税別4万円台からの14型ノートPC「Vostro 14 3000」シリーズ

PC本体 04/05 10:41

2016年04月04日(月)

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G-Tune、「Quantum Break」推奨デスクトップPCを2モデル

PCゲーミング 04/04 17:54

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ドスパラ、ゲームのライブ配信に適したキャプチャデバイス動作確認ノートPC

PC本体 04/04 16:11

2016年04月01日(金)

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リンクス、ECS製品の新モデルを多数発表 - 小型PC「LIVA」や組み込み向けボードPC、文教向け2in1 PC・ノートPCなど

PC本体 04/01 13:33

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