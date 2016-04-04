「Core」の最新情報・話題まとめ
2016年04月26日(火)
MSI、一層の薄型化を図ったハイスペックな17.3型ゲーミングノートPC
PCゲーミング 04/26 13:11
ASUS、23.8型4K IPS液晶のオールインワンPC「Zen AiO Z240ICGT」
PC本体 04/26 12:37
ASUS、23型フルHD IPS液晶のオールインワンPC「Vivo AiO V230ICUK」
PC本体 04/26 12:37
2016年04月25日(月)
iiyama PC「LEVEL∞」、ドラクエX推奨のミニタワーPCとミドルタワーPC
PCゲーミング 04/25 20:09
2016年04月19日(火)
マスタードシード、Skylake搭載のGIADA製ベアボーンキット
自作 / テクノロジ 04/19 15:04
2016年04月12日(火)
ドスパラ、GALLERIAシリーズから「DARK SOULS III」推奨PCを2モデル
PCゲーミング 04/12 12:37
2016年04月11日(月)
マウス、Core i7搭載の13.3型フルHD液晶モバイルノート - 税別8万円台から
PC本体 04/11 10:00
2016年04月05日(火)
デル、税別4万円台からの14型ノートPC「Vostro 14 3000」シリーズ
PC本体 04/05 10:41
2016年04月04日(月)
G-Tune、「Quantum Break」推奨デスクトップPCを2モデル
PCゲーミング 04/04 17:54
ドスパラ、ゲームのライブ配信に適したキャプチャデバイス動作確認ノートPC
PC本体 04/04 16:11
2016年04月01日(金)
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