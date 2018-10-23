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「コンテナ」の最新情報・話題まとめ

仮想化技術の1つで、1つのOS環境にコンテナと呼ばれる分離された空間を作成し、その分離された空間ごとに異なるOS環境を実現する。

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2018年10月31日(水)

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MATLAB R2018b、NVIDIAのGPU対応ディープラーニングコンテナと連携

ものづくり 10/31 07:10

2018年10月23日(火)

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Pivotal、来年1月にコンテナ対応のMPPアナリティクス用DBを提供

開発/エンジニア 10/23 15:00

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