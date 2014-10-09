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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2014年10月31日(金)

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NTT東とシスコ、SMB向けクラウド型無線LANソリューションで協業

SOHO/SMB 10/31 13:46

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ユニシス、サービスレベルが選べるクラウド「U-Cloud IaaS Select」提供

情報システム 10/31 10:32

2014年10月30日(木)

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明治安田生命、VMwareのコンサルと製品活用でプライベートクラウド構築

情報システム 10/30 11:42

2014年10月29日(水)

Top

日立、身体活動のデータをクラウドで蓄積・解析して可視化するサービス

情報システム 10/29 14:23

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NEC、SDN対応の仮想化・クラウドサービス基盤の統合型システム発売

情報システム 10/29 07:00

2014年10月28日(火)

No image

富士通、ベトナムで農業向けクラウドサービスの実証実験を開始

エネルギー 10/28 14:33

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NEC、顧客が物理的に専有可能なサーバを貸す物理サーバサービス

情報システム 10/28 07:30

2014年10月24日(金)

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人がやらないことを1番最初にやる - 藤川泰彦社長が語ったヴァイナスの未来

スパコン/HPC 10/24 10:00

2014年10月23日(木)

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オラクル、「Oracle Marketing Cloud」でプラットフォームを統合拡張

マーケティング 10/23 15:40

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富士通マーケティング、仮想プライベートクラウドサービスを拡充

情報システム 10/23 15:38

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IBMとマイクロソフトがハイブリッドクラウドで提携、ソフトを相互提供

企業動向 10/23 11:56

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ニフティ、「第4回スマートフォン&モバイル EXPO 秋」にて新サービス紹介

情報システム 10/23 10:05

2014年10月22日(水)

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NEC、ニコンにグローバルな人材育成を支援するクラウドサービス提供

業務システム 10/22 08:00

2014年10月21日(火)

Top

明治フレッシュネットワーク、NECのサービスで中核システムをクラウド化

情報システム 10/21 07:00

2014年10月17日(金)

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NTT Com、Bizホスティングを最大50％値下げ - 最安450円から

情報システム 10/17 13:00

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インフォア、クラウドERPを実現するアプリスイート「Infor CloudSuite」提供

情報システム 10/17 11:16

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2013年国内Storage in the Cloud市場、前年比40.2%増 - IDC

情報システム 10/17 10:40

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ニフティ、クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)部門でベストサービスに選出

情報システム 10/17 08:43

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ニフティ、ニフティクラウド上で「SAP製品」が利用可能に

情報システム 10/17 08:39

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ニフティ、クラウドの基礎からハイブリッドクラウドまでわかるセミナー開催

情報システム 10/17 06:14

2014年10月16日(木)

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ヴイエムウェア、ハイブリッドクラウド向け管理プラットフォームの最新版

情報システム 10/16 11:43

2014年10月15日(水)

Top

IDCフロンティア、月額500円からの新クラウドサービスを発表

情報システム 10/15 11:10

2014年10月14日(火)

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CTC、ハイブリッドクラウド運用サービス「CUVICAvail」を提供

情報システム 10/14 12:35

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ニフティ、クラウド移行の勘所がわかるセミナーを11月7日に開催

情報システム 10/14 10:12

2014年10月09日(木)

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はてな、IDCフロンティアと業務提携 - Mackerelがクラウドサービス対応へ

情報システム 10/09 10:08

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ニフティ、ハイブリッドアプリ開発ハンズオンセミナーを10月22日に開催

情報システム 10/09 09:50

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業界注目の「cybozu.comカンファレンス2014」が東京・大阪にて開催

情報システム 10/09 08:00

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ユニアデックス、新たな4つのクラウド関連サービスを提供

情報システム 10/09 08:00

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住友生命、グループ8社の共通IT基盤に「NEC Cloud IaaS」を導入

情報システム 10/09 07:00

2014年10月06日(月)

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TISとネオアクシス、AIX/IBM iシステムに特化したIaaS「TIS XiCloud」

情報システム 10/06 16:03

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