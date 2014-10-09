「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2014年10月31日(金)
NTT東とシスコ、SMB向けクラウド型無線LANソリューションで協業
SOHO/SMB 10/31 13:46
ユニシス、サービスレベルが選べるクラウド「U-Cloud IaaS Select」提供
情報システム 10/31 10:32
2014年10月30日(木)
明治安田生命、VMwareのコンサルと製品活用でプライベートクラウド構築
情報システム 10/30 11:42
2014年10月29日(水)
日立、身体活動のデータをクラウドで蓄積・解析して可視化するサービス
情報システム 10/29 14:23
NEC、SDN対応の仮想化・クラウドサービス基盤の統合型システム発売
情報システム 10/29 07:00
2014年10月28日(火)
富士通、ベトナムで農業向けクラウドサービスの実証実験を開始
エネルギー 10/28 14:33
NEC、顧客が物理的に専有可能なサーバを貸す物理サーバサービス
情報システム 10/28 07:30
2014年10月24日(金)
人がやらないことを1番最初にやる - 藤川泰彦社長が語ったヴァイナスの未来
スパコン/HPC 10/24 10:00
2014年10月23日(木)
オラクル、「Oracle Marketing Cloud」でプラットフォームを統合拡張
マーケティング 10/23 15:40
富士通マーケティング、仮想プライベートクラウドサービスを拡充
情報システム 10/23 15:38
IBMとマイクロソフトがハイブリッドクラウドで提携、ソフトを相互提供
企業動向 10/23 11:56
ニフティ、「第4回スマートフォン&モバイル EXPO 秋」にて新サービス紹介
情報システム 10/23 10:05
2014年10月22日(水)
NEC、ニコンにグローバルな人材育成を支援するクラウドサービス提供
業務システム 10/22 08:00
2014年10月21日(火)
明治フレッシュネットワーク、NECのサービスで中核システムをクラウド化
情報システム 10/21 07:00
2014年10月17日(金)
NTT Com、Bizホスティングを最大50％値下げ - 最安450円から
情報システム 10/17 13:00
インフォア、クラウドERPを実現するアプリスイート「Infor CloudSuite」提供
情報システム 10/17 11:16
2013年国内Storage in the Cloud市場、前年比40.2%増 - IDC
情報システム 10/17 10:40
ニフティ、クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)部門でベストサービスに選出
情報システム 10/17 08:43
ニフティ、ニフティクラウド上で「SAP製品」が利用可能に
情報システム 10/17 08:39
ニフティ、クラウドの基礎からハイブリッドクラウドまでわかるセミナー開催
情報システム 10/17 06:14
2014年10月16日(木)
ヴイエムウェア、ハイブリッドクラウド向け管理プラットフォームの最新版
情報システム 10/16 11:43
2014年10月15日(水)
IDCフロンティア、月額500円からの新クラウドサービスを発表
情報システム 10/15 11:10
2014年10月14日(火)
CTC、ハイブリッドクラウド運用サービス「CUVICAvail」を提供
情報システム 10/14 12:35
ニフティ、クラウド移行の勘所がわかるセミナーを11月7日に開催
情報システム 10/14 10:12
2014年10月09日(木)
はてな、IDCフロンティアと業務提携 - Mackerelがクラウドサービス対応へ
情報システム 10/09 10:08
ニフティ、ハイブリッドアプリ開発ハンズオンセミナーを10月22日に開催
情報システム 10/09 09:50
業界注目の「cybozu.comカンファレンス2014」が東京・大阪にて開催
情報システム 10/09 08:00
ユニアデックス、新たな4つのクラウド関連サービスを提供
情報システム 10/09 08:00
住友生命、グループ8社の共通IT基盤に「NEC Cloud IaaS」を導入
情報システム 10/09 07:00
2014年10月06日(月)
TISとネオアクシス、AIX/IBM iシステムに特化したIaaS「TIS XiCloud」
情報システム 10/06 16:03
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