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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2014年05月29日(木)

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NEC、DC間ネットワークのSDN化によりクラウド運用を自動化するIaaS製品

情報システム 05/29 09:32

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新しいクラウドのカタチ！既存デバイスを活用する参加型クラウド

業務システム 05/29 08:30

2014年05月27日(火)

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キヤノンS&S、クラウド型幼稚園業務システムの新プランを販売開始

情報システム 05/27 15:58

2014年05月26日(月)

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パイプドビッツ、クラウド型会計ソフト新版で日計推移をグラフ表示可能に

SOHO/SMB 05/26 09:44

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クラウドに潜むセキュリティリスク-大企業の情報システム部が取った対策は 第2回 京王百貨店における、日本式の組織体系に合わせたGoogle Apps活用術

情報システム 05/26 07:30

2014年05月22日(木)

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富士通、OpenStackに対応したプライベートクラウド基盤製品を発表

情報システム 05/22 09:38

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PCA、中小企業向け就業管理パッケージソフトの最新版をクラウドで提供

業務システム 05/22 09:31

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HP、クラウド製品・サービスの新ポートフォリオ「HP Helion」発表

情報システム 05/22 09:00

2014年05月21日(水)

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NEC、情報・コンテンツ配信クラウドサービスを提供 - 六本木駅で採用

情報システム 05/21 16:49

2014年05月20日(火)

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クラウド給与計算ソフト「freee」β版が無償提供、1クリックで作業完了

業務システム 05/20 11:38

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富士キメラ総研、国内のクラウドサービスの実績と予測を発表

情報システム 05/20 09:47

2014年05月19日(月)

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IBM、SAPのクラウド型人事／ERPソリューションを提供

業務システム 05/19 12:06

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給与事務の手間を大幅に削減「クラウド給与計算ソフト freee」ベータ版提供

住まい 05/19 11:49

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三井住友カードとfreee、顧客の相互送客を目的とした優待サービスを開始

住まい 05/19 10:30

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MJS、商工会向け会計・税務のクラウド型アプリケーションソフト

業務システム 05/19 09:29

2014年05月16日(金)

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NTTPC、訪問型業務の手配・管理を効率化する業務特化型SaaSサービス

情報システム 05/16 10:14

2014年05月15日(木)

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データホテル、学校向けクラウドWi-Fi導入サービスの無償トライアル開始

情報システム 05/15 15:50

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富士通、小売/流通業のO2Oサービス展開支援のサービス

モバイル 05/15 09:55

2014年05月13日(火)

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容量無制限! オンラインバックアップサービス「AOSBOX Cool」を試す

ソフト 05/13 15:39

2014年05月08日(木)

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シャープ、クラウド蓄電池システムを発売

情報システム 05/08 15:55

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オラクル、仮想化アプライアンス「Virtual Compute Appliance」の最新版

情報システム 05/08 11:37

2014年05月07日(水)

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米Microsoft、OneDriveに5つの新機能を追加 - Facebookに動画公開可能に

Windows 05/07 16:05

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