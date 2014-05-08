「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2014年05月29日(木)
NEC、DC間ネットワークのSDN化によりクラウド運用を自動化するIaaS製品
情報システム 05/29 09:32
新しいクラウドのカタチ！既存デバイスを活用する参加型クラウド
業務システム 05/29 08:30
2014年05月27日(火)
キヤノンS&S、クラウド型幼稚園業務システムの新プランを販売開始
情報システム 05/27 15:58
2014年05月26日(月)
パイプドビッツ、クラウド型会計ソフト新版で日計推移をグラフ表示可能に
SOHO/SMB 05/26 09:44
2014年05月22日(木)
富士通、OpenStackに対応したプライベートクラウド基盤製品を発表
情報システム 05/22 09:38
PCA、中小企業向け就業管理パッケージソフトの最新版をクラウドで提供
業務システム 05/22 09:31
HP、クラウド製品・サービスの新ポートフォリオ「HP Helion」発表
情報システム 05/22 09:00
2014年05月21日(水)
NEC、情報・コンテンツ配信クラウドサービスを提供 - 六本木駅で採用
情報システム 05/21 16:49
2014年05月20日(火)
クラウド給与計算ソフト「freee」β版が無償提供、1クリックで作業完了
業務システム 05/20 11:38
富士キメラ総研、国内のクラウドサービスの実績と予測を発表
情報システム 05/20 09:47
2014年05月19日(月)
IBM、SAPのクラウド型人事／ERPソリューションを提供
業務システム 05/19 12:06
給与事務の手間を大幅に削減「クラウド給与計算ソフト freee」ベータ版提供
住まい 05/19 11:49
三井住友カードとfreee、顧客の相互送客を目的とした優待サービスを開始
住まい 05/19 10:30
MJS、商工会向け会計・税務のクラウド型アプリケーションソフト
業務システム 05/19 09:29
2014年05月16日(金)
NTTPC、訪問型業務の手配・管理を効率化する業務特化型SaaSサービス
情報システム 05/16 10:14
2014年05月15日(木)
データホテル、学校向けクラウドWi-Fi導入サービスの無償トライアル開始
情報システム 05/15 15:50
富士通、小売/流通業のO2Oサービス展開支援のサービス
モバイル 05/15 09:55
2014年05月13日(火)
容量無制限! オンラインバックアップサービス「AOSBOX Cool」を試す
ソフト 05/13 15:39
2014年05月08日(木)
シャープ、クラウド蓄電池システムを発売
情報システム 05/08 15:55
オラクル、仮想化アプライアンス「Virtual Compute Appliance」の最新版
情報システム 05/08 11:37
2014年05月07日(水)
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