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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2013年11月27日(水)

Top

日立、クラウド型EV充電インフラ管理サービスがチャデモチャージと連携

情報システム 11/27 08:00

2013年11月26日(火)

Top

NTTデータ、クラウド専用監視機能を搭載したクラウド管理オプション最新版

情報システム 11/26 15:58

Top

ミライト情報、複数クラウドを統合利用する企業向けのサポートサービス

情報システム 11/26 10:05

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[NetEvents]クラウドの標準化は近い将来日本をも巻き込む - CEF James氏

情報システム 11/26 09:00

2013年11月25日(月)

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製造業の社員が持つ資格・スキルをクラウド上で一元管理 - リコー

ものづくり 11/25 18:59

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日本オラクル、マーケティングオートメーションを実現するクラウドサービス

マーケティング 11/25 17:06

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米Dropbox、iOS 7用のDropboxアプリ公開 - AirDrop対応やPDF表示の改善

ソフト 11/25 16:56

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[NetEvents]SDNによるイーサネットの簡略化がクラウド市場拡大のカギ - MEF

情報システム 11/25 15:52

2013年11月21日(木)

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富士通、マイクロソフトのOSビジョンを実現するクラウドサービスを強化

情報システム 11/21 16:11

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ゼロからはじめる「ScanSnap」第7回 - クラウドサービスと連携してもっと便利に使う

周辺機器 11/21 07:00

2013年11月19日(火)

Top

Microsoftがラウンドテーブルを開催 - 新たな開発環境「Visual Studio Online」がエンドユーザーにもたらすもの

ソフト 11/19 19:38

2013年11月18日(月)

Top

事例で学ぶクラウド/スマートデバイス業革セミナー - 11/28 東京都JPタワー

セキュリティ 11/18 10:45

Top

クラウド技術とセキュリティ対策を強化するMicrosoft - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 11/18 10:30

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日本IBM、マルチテナントでのサービス提供を可能にしたクラウド管理ソフト

情報システム 11/18 10:30

2013年11月15日(金)

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アリスタネットワークス、運用/資産コストを40%削減の一階層スイッチ2製品

情報システム 11/15 10:53

Top

NTTドコモ、パイオニアと協業で渋滞情報や周辺情報などカーライフ支援

モバイル 11/15 10:48

2013年11月14日(木)

Top

日立ソリューションズ、小売業のO2Oを支援するソーシャルCRMサービス

情報システム 11/14 16:35

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Red Hat、OpenStackも含めた包括的なエンタープライズ・クラウド管理製品

情報システム 11/14 10:19

2013年11月13日(水)

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IBM、IaaSにミドルウェア管理やデータベース管理のオプション機能を追加

情報システム 11/13 09:46

2013年11月12日(火)

Top

定番・強力なバックアップソフト「Acronis True Image 2014」発表会 - クラウドストレージの対応強化で一層安心のバックアップ

ソフト 11/12 20:34

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アクロニス、高機能バックアップソフト最新版「True Image 2014 Premium」

ソフト 11/12 16:53

Top

コニカミノルタとシスコ、デバイス混在環境対応のSMB向クラウドサービス

情報システム 11/12 09:07

Top

国産クラウド、2年後の行方 - Tech Compass

情報システム 11/12 09:00

2013年11月11日(月)

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パソナテック、会員2万人対象にOffice 365 YammerでSNS基盤/データ共有基盤

情報システム 11/11 09:45

2013年11月06日(水)

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IIJ、クラウド型サービスに顧客に代わり遠隔画面ロック等実施のオプション

モバイル 11/06 10:02

2013年11月05日(火)

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富士ゼロックス、「SkyDesk Media Switch」のスマホアプリ向けSDKを発表

組み込み 11/05 11:22

2013年11月01日(金)

Top

エプソン、小さく速くなったA4ドキュメントスキャナ「DS-510」「DS-560」

周辺機器 11/01 20:05

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さくらのクラウド、第1/第2ゾーンをローカル接続するサービスを発表

情報システム 11/01 16:18

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Peach Aviation、NEC製物品管理システム活用の工具持出・返却管理システム

情報システム 11/01 09:46

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