「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2013年11月27日(水)
日立、クラウド型EV充電インフラ管理サービスがチャデモチャージと連携
情報システム 11/27 08:00
2013年11月26日(火)
NTTデータ、クラウド専用監視機能を搭載したクラウド管理オプション最新版
情報システム 11/26 15:58
ミライト情報、複数クラウドを統合利用する企業向けのサポートサービス
情報システム 11/26 10:05
[NetEvents]クラウドの標準化は近い将来日本をも巻き込む - CEF James氏
情報システム 11/26 09:00
2013年11月25日(月)
製造業の社員が持つ資格・スキルをクラウド上で一元管理 - リコー
ものづくり 11/25 18:59
日本オラクル、マーケティングオートメーションを実現するクラウドサービス
マーケティング 11/25 17:06
米Dropbox、iOS 7用のDropboxアプリ公開 - AirDrop対応やPDF表示の改善
ソフト 11/25 16:56
[NetEvents]SDNによるイーサネットの簡略化がクラウド市場拡大のカギ - MEF
情報システム 11/25 15:52
2013年11月21日(木)
富士通、マイクロソフトのOSビジョンを実現するクラウドサービスを強化
情報システム 11/21 16:11
ゼロからはじめる「ScanSnap」第7回 - クラウドサービスと連携してもっと便利に使う
周辺機器 11/21 07:00
2013年11月19日(火)
2013年11月18日(月)
事例で学ぶクラウド/スマートデバイス業革セミナー - 11/28 東京都JPタワー
セキュリティ 11/18 10:45
日本IBM、マルチテナントでのサービス提供を可能にしたクラウド管理ソフト
情報システム 11/18 10:30
2013年11月15日(金)
アリスタネットワークス、運用/資産コストを40%削減の一階層スイッチ2製品
情報システム 11/15 10:53
NTTドコモ、パイオニアと協業で渋滞情報や周辺情報などカーライフ支援
モバイル 11/15 10:48
2013年11月14日(木)
日立ソリューションズ、小売業のO2Oを支援するソーシャルCRMサービス
情報システム 11/14 16:35
Red Hat、OpenStackも含めた包括的なエンタープライズ・クラウド管理製品
情報システム 11/14 10:19
2013年11月13日(水)
IBM、IaaSにミドルウェア管理やデータベース管理のオプション機能を追加
情報システム 11/13 09:46
2013年11月12日(火)
アクロニス、高機能バックアップソフト最新版「True Image 2014 Premium」
ソフト 11/12 16:53
コニカミノルタとシスコ、デバイス混在環境対応のSMB向クラウドサービス
情報システム 11/12 09:07
国産クラウド、2年後の行方 - Tech Compass
情報システム 11/12 09:00
2013年11月11日(月)
パソナテック、会員2万人対象にOffice 365 YammerでSNS基盤/データ共有基盤
情報システム 11/11 09:45
2013年11月06日(水)
IIJ、クラウド型サービスに顧客に代わり遠隔画面ロック等実施のオプション
モバイル 11/06 10:02
2013年11月05日(火)
富士ゼロックス、「SkyDesk Media Switch」のスマホアプリ向けSDKを発表
組み込み 11/05 11:22
2013年11月01日(金)
エプソン、小さく速くなったA4ドキュメントスキャナ「DS-510」「DS-560」
周辺機器 11/01 20:05
さくらのクラウド、第1/第2ゾーンをローカル接続するサービスを発表
情報システム 11/01 16:18
Peach Aviation、NEC製物品管理システム活用の工具持出・返却管理システム
情報システム 11/01 09:46
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