「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2013年03月29日(金)
日立システムズ、新会計制度/BCP対応の地方公営企業向けSaaS型会計システム
情報システム 03/29 13:02
2013年03月28日(木)
AMD、クラウドゲーミング向けに開発した「Radeon Skyシリーズ」を発表
自作 / テクノロジ 03/28 11:19
NTTデータイントラマート、文書管理やワークフローなどのクラウドサービス
情報システム 03/28 10:15
2013年03月27日(水)
福岡県築上町、財務会計・人事給与システムを日立のクラウドサービスで提供
情報システム 03/27 09:26
ソフトバンク、自治体のBCP対策を強力バックアップするソリューション
情報システム 03/27 09:01
2013年03月26日(火)
NECとNTT西日本、福岡県北九州市の教育委員会へ校務支援クラウドを提供
情報システム 03/26 11:52
フューチャースピリッツ、注文フォームでPayPal決済可能な新機能を無料提供
情報システム 03/26 09:22
2013年03月22日(金)
ITへの投資が成長を加速させる - IntelがITパフォーマンスレポートを公開
企業動向 03/22 17:38
日本ラッド、並行処理言語Erlangによる"リアルタイムデータセンター"構築へ
情報システム 03/22 12:38
2013年03月21日(木)
2013年03月20日(水)
Adobe元CTOのKevin Lynch氏がAppleに移籍へ、「将来の製品」開発に向け
iPhone 03/20 10:23
2013年03月19日(火)
CTC、企業向けMVNO事業に参入しLTE回線サービスを提供
企業動向 03/19 10:02
MKI、データの集計作業を自動で行うExcel自動集計クラウドサービス
情報システム 03/19 09:53
鳥取県の太陽光発電所が、発電管理システムにWindows Azureを採用
情報システム 03/19 09:31
KDDI、中小企業のビジネス拡大向け新たに地域会社4社を立ち上げ
企業動向 03/19 09:22
2013年03月18日(月)
日立、金融機関向けにATMサービスをクラウドで提供
情報システム 03/18 09:33
2013年03月15日(金)
富士通研、汎用的な10Gbps用部品で100Gbpsの高速通信を実現する光伝送技術
情報システム 03/15 09:36
2013年03月14日(木)
ソースネクスト、容量無制限、全自動のクラウドバックアップ「Backblaze」
ソフト 03/14 12:59
2013年03月13日(水)
アイデアを創り出すPreziにサウンド機能が追加 - ユーザー数が2,000万人を突破
ソフト 03/13 21:11
ソフトバンクとグルージェント、クラウド事業で提携
情報システム 03/13 09:54
2013年03月12日(火)
アール・アイ、社内とクラウドへ同時バックアップ可能なサーバソフト
情報システム 03/12 10:01
住友電工、多様な購買品目・発注形態対応可能なクラウド版Web購買システム
情報システム 03/12 09:36
NRI、鹿児島銀行に3重のFireWall/仮想PC環境でセキュリティ実現のサービス
セキュリティ 03/12 09:21
2013年03月08日(金)
日立ソリューションズ、生産履歴や農薬を管理する農業クラウド「栽培くん」
情報システム 03/08 18:58
ねこじゃらし、エンタープライズ向けハイブリッドバックアップサービス開始
ビジネススキル向上 03/08 09:27
2013年03月07日(木)
TIS、システムインフラのクラウド選定コンサルサービスでロードマップ作成
ビジネススキル向上 03/07 11:30
富士通FIP、暗号化ファイル伝送ツールのクラウド版で安心・安全な送受信へ
ビジネススキル向上 03/07 11:30
ANAが「Google Apps」を4万9,000ID導入
情報システム 03/07 09:21
NTTソフトウェア、クラウド利用時にデータを暗号化するセキュリティ製品
情報システム 03/07 08:30
2013年03月06日(水)
クロスアンドクラウン、月額費用9,980円/ユーザー数無制限のクラウド型CRM
情報システム 03/06 14:55
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