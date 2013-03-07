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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2013年03月29日(金)

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日立システムズ、新会計制度/BCP対応の地方公営企業向けSaaS型会計システム

情報システム 03/29 13:02

2013年03月28日(木)

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AMD、クラウドゲーミング向けに開発した「Radeon Skyシリーズ」を発表

自作 / テクノロジ 03/28 11:19

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NTTデータイントラマート、文書管理やワークフローなどのクラウドサービス

情報システム 03/28 10:15

2013年03月27日(水)

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福岡県築上町、財務会計・人事給与システムを日立のクラウドサービスで提供

情報システム 03/27 09:26

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ソフトバンク、自治体のBCP対策を強力バックアップするソリューション

情報システム 03/27 09:01

2013年03月26日(火)

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NECとNTT西日本、福岡県北九州市の教育委員会へ校務支援クラウドを提供

情報システム 03/26 11:52

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フューチャースピリッツ、注文フォームでPayPal決済可能な新機能を無料提供

情報システム 03/26 09:22

2013年03月22日(金)

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ITへの投資が成長を加速させる - IntelがITパフォーマンスレポートを公開

企業動向 03/22 17:38

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日本ラッド、並行処理言語Erlangによる"リアルタイムデータセンター"構築へ

情報システム 03/22 12:38

2013年03月21日(木)

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日本HP、アプライアンス「CloudSystem Matrix」最新版でOpenStackに対応

情報システム 03/21 10:12

2013年03月20日(水)

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Adobe元CTOのKevin Lynch氏がAppleに移籍へ、「将来の製品」開発に向け

iPhone 03/20 10:23

2013年03月19日(火)

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CTC、企業向けMVNO事業に参入しLTE回線サービスを提供

企業動向 03/19 10:02

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MKI、データの集計作業を自動で行うExcel自動集計クラウドサービス

情報システム 03/19 09:53

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鳥取県の太陽光発電所が、発電管理システムにWindows Azureを採用

情報システム 03/19 09:31

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KDDI、中小企業のビジネス拡大向け新たに地域会社4社を立ち上げ

企業動向 03/19 09:22

2013年03月18日(月)

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日立、金融機関向けにATMサービスをクラウドで提供

情報システム 03/18 09:33

2013年03月15日(金)

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富士通研、汎用的な10Gbps用部品で100Gbpsの高速通信を実現する光伝送技術

情報システム 03/15 09:36

2013年03月14日(木)

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ソースネクスト、容量無制限、全自動のクラウドバックアップ「Backblaze」

ソフト 03/14 12:59

2013年03月13日(水)

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アイデアを創り出すPreziにサウンド機能が追加 - ユーザー数が2,000万人を突破

ソフト 03/13 21:11

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ソフトバンクとグルージェント、クラウド事業で提携

情報システム 03/13 09:54

2013年03月12日(火)

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アール・アイ、社内とクラウドへ同時バックアップ可能なサーバソフト

情報システム 03/12 10:01

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住友電工、多様な購買品目・発注形態対応可能なクラウド版Web購買システム

情報システム 03/12 09:36

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NRI、鹿児島銀行に3重のFireWall/仮想PC環境でセキュリティ実現のサービス

セキュリティ 03/12 09:21

2013年03月08日(金)

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日立ソリューションズ、生産履歴や農薬を管理する農業クラウド「栽培くん」

情報システム 03/08 18:58

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ねこじゃらし、エンタープライズ向けハイブリッドバックアップサービス開始

ビジネススキル向上 03/08 09:27

2013年03月07日(木)

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TIS、システムインフラのクラウド選定コンサルサービスでロードマップ作成

ビジネススキル向上 03/07 11:30

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富士通FIP、暗号化ファイル伝送ツールのクラウド版で安心・安全な送受信へ

ビジネススキル向上 03/07 11:30

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ANAが「Google Apps」を4万9,000ID導入

情報システム 03/07 09:21

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NTTソフトウェア、クラウド利用時にデータを暗号化するセキュリティ製品

情報システム 03/07 08:30

2013年03月06日(水)

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クロスアンドクラウン、月額費用9,980円/ユーザー数無制限のクラウド型CRM

情報システム 03/06 14:55

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