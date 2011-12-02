「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2011年12月26日(月)
富士通、インドネシア技術評価応用庁にクラウドサービス導入
企業動向 12/26 10:17
NTTコム、横浜市教育委員会の校務システム基盤にクラウドサービス提供
企業動向 12/26 09:48
2011年12月21日(水)
日立ソリューションズ、パロアルトの標的型攻撃対策サービスを提供
セキュリティ 12/21 11:37
使わないと損をする!? Dropbox超基本知識&操作【後編】
企業動向 12/21 08:00
2011年12月20日(火)
富士通が地域SE会社を再編、東日本と西日本に統括新会社を設立
企業動向 12/20 10:29
2011年12月19日(月)
グリーとマイクロソフト、Azureベースのクラウドで開発パートナーを支援
企業動向 12/19 13:33
日本IBM、八十二銀行のデスクトップ・クラウド環境構築を支援
情報システム 12/19 10:46
2011年12月16日(金)
IDT、IntelのRomleyサーバ向けにタイミングソリューションを発表
半導体デバイス 12/16 18:11
KDDIウェブ、中小企業向け専用/クラウドサーバ「CloudCore Hybrid」発表
情報システム 12/16 11:33
ミロク情報サービス、クラウド・IFRS・BCP対応のEPRシステム
SOHO/SMB 12/16 09:00
使わないと損をする!? Dropbox超基本知識&操作【前編】
企業動向 12/16 08:00
2011年12月15日(木)
富士通研、スマートシティ向けピーク電力削減技術を開発
企業動向 12/15 13:24
2011年12月14日(水)
実世界のデータをいかに活用していくか - NECがR&D戦略説明会を実施
企業動向 12/14 18:55
富士通、ヤオコーの店舗系システム基盤をクラウドを活用して刷新
企業動向 12/14 10:12
NEC、EV用充電器の運用を支援するクラウド対応の急速充電器とサービス
企業動向 12/14 09:32
2011年12月13日(火)
IDT、クラウドおよび4G無線インフラ向けに汎用性の高いWAN PLLを製品化
半導体デバイス 12/13 16:11
2011年12月09日(金)
富士通、要件定義ツール群をクラウドサービスとして社内で適用開始
企業動向 12/09 08:00
2011年12月08日(木)
NEC、中南米地域でクラウドサービスを提供開始
企業動向 12/08 12:16
2011年12月06日(火)
富士ゼロックス、スリープモードから3秒で復帰する人間感センサー付複合機
SOHO/SMB 12/06 17:56
IBM、クラウド型ストレージ運用サービスを発表
情報システム 12/06 14:58
日立、東京スカイツリータウンにクラウド型環境情報管理サービスを提供
企業動向 12/06 09:56
SCSK、アプラスにクラウド版共同利用型不正検知サービスを提供
セキュリティ 12/06 09:06
サイボウズ、新機能「スペース」を搭載したクラウド型グループウェア
SOHO/SMB 12/06 07:24
2011年12月05日(月)
IBM、11言語対応の海外ソーシャルメディアを分析するクラウドサービス
企業動向 12/05 12:07
「Evernote for Windows」がアップデート、お気に入りバーを搭載
ソフト 12/05 09:54
NEC、長岡技術科学大の図書館システムをプライベートクラウドで構築
企業動向 12/05 09:46
中小企業IT化市場、8割以上のベンダーが有望視 － 矢野経済研究所調査
SOHO/SMB 12/05 09:32
2011年12月02日(金)
KDDIウェブ、Webに電話認証機能を追加するクラウドAPI「boundio」β版公開
企業動向 12/02 11:35
NEC、南アフリカにサブサハラ地域を統括する「NECアフリカ社」設立
企業動向 12/02 11:32
ビットアイル、クラウドへの移行をサポートする「クラウド移行支援パック」
企業動向 12/02 09:54
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