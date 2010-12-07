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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2010年12月22日(水)

Top

富士通グループ4社、スマートフォン向けクラウドサービス基盤を共同開発

企業動向 12/22 13:24

Top

アクセンチュア、ファーストリテイリングのグローバルIT基盤構築を支援

企業動向 12/22 09:00

2010年12月21日(火)

Top

GMO、GREEのSAP向け「GREEクラウド powered by GMO」を提供開始

企業動向 12/21 15:55

Top

IDC、国内通信事業者のクラウドサービス市場における課題を発表

企業動向 12/21 12:28

2010年12月20日(月)

Top

TIS、建設中の次世代データセンター内部を小誌に公開 - フォトレポート

企業動向 12/20 08:30

2010年12月17日(金)

Top

12/10～12/16の経営chランキング - 駐車場にも"おもてなし"の心を

企業動向 12/17 18:54

2010年12月16日(木)

Top

Evernote、Mac用クライアントソフトのバージョン2.0を正式リリース

アップル 12/16 20:08

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富士通、サントリーにプライベートクラウドを大規模導入

企業動向 12/16 13:00

Top

Amazon EC2のようなプライベートクラウドを実現するクラウドOSが登場

企業動向 12/16 08:00

2010年12月14日(火)

Top

トレンドマイクロ、容量無制限の個人向けクラウドサービス「SafeSync」発売

ソフト 12/14 14:58

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NEC、クラウドサービス強化に向け中部データセンターを設立

企業動向 12/14 13:30

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HANA、クラウド、アプリストア… SAPのビジネスはよりパートナー重視へ

企業動向 12/14 13:29

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住商情報、GALAXYとGoogle Appsを用いたクラウド導入サービスを開始

企業動向 12/14 13:13

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"エラスティックなクラウド"を実現するオラクルの3つの基盤技術

情報システム 12/14 08:30

2010年12月10日(金)

Top

12/3～12/9の経営chランキング - 普通のプリンタでも"AirPrint"で印刷が!?

企業動向 12/10 20:58

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Chatterはチームワーク重視の日本企業にピッタリ-Salesforce・Whiteley氏

企業動向 12/10 18:38

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クラウド普及でベンダーに試練 - IDC Japanが2011年の国内IT主要10項目発表

企業動向 12/10 09:00

2010年12月09日(木)

Top

Salesforce、企業向けソーシャルメディア「Chatter」の無償版を発表

企業動向 12/09 19:42

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シャープ、「GALAPAGOS」向け電子ブックストアを開始 - 国内営業体制も強化

企業動向 12/09 16:41

Top

Salesforce、Heroku買収でJavaに続きRubyサポートを表明 - Dreamforce 2010

企業動向 12/09 12:12

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富士通BSC、クラウド事業者向けのSaaS型課金計算システムを提供開始

企業動向 12/09 09:00

2010年12月08日(水)

Top

今後の開発環境はモバイルとソーシャルへの対応が必要-Salesforce・Leigh氏

企業動向 12/08 20:49

Top

100%オープンなクラウドデータベース「Database.com」発表-Dreamforce 2010

企業動向 12/08 16:59

Top

ソフトバンクとGoogle、企業向けクラウドサービスで提携

企業動向 12/08 13:02

2010年12月07日(火)

Top

他のアンチウイルスソフトと併存できる無料のコミュニティ型アンチウイルス

ソフト 12/07 18:07

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日立ソリューションズ、異機種接続が可能なTV会議多地点接続サービスを開始

企業動向 12/07 09:00

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日本ベリサインなど、SSLサイトのパフォーマンスを向上させる新サービス

情報システム 12/07 09:00

2010年12月06日(月)

Top

企業がクラウド導入で最も重視するのは「月額費用」 - NRIセキュア調べ

企業動向 12/06 09:00

2010年12月04日(土)

Top

11/26～12/2の経営chランキング - "IS03"の成功にKDDIの未来がかかる

企業動向 12/04 00:00

2010年12月02日(木)

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「SugarSync」日本版サービスが14日からスタート

ソフト 12/02 17:58

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