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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2010年08月31日(火)

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米VMware、仮想環境向けセキュリティ製品群「VMware vShield」を発表

セキュリティ 08/31 23:57

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米VMware、クラウド向け運用/管理製品「VMware vCloud Director」を発表

情報システム 08/31 23:52

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トレンドマイクロ、スマートスキャン搭載「ウイルスバスター2011 クラウド」

ソフト 08/31 17:17

2010年08月30日(月)

Top

未知の脅威からPCを守る － マカフィー、2011年版個人向けセキュリティ製品を発表

ソフト 08/30 11:48

2010年08月28日(土)

Top

DellとHPによる3PAR買収合戦、ついに買収金額は当初提案の2倍規模に

企業動向 08/28 01:51

2010年08月27日(金)

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Windows Azureのユーザーコミュニティが誕生! 船上で発足パーティ開催

情報システム 08/27 09:00

2010年08月26日(木)

Top

ユニアデックス、クラウド拡販に向けCisco UCSビジネス推進センター開設

企業動向 08/26 16:42

Top

富士通、プライベートクラウド向けの運用/管理ソフトを販売開始

情報システム 08/26 15:12

2010年08月25日(水)

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NEC、公共図書館向け基幹システムをSaaS型サービスとして提供開始

企業動向 08/25 09:00

2010年08月24日(火)

Top

千趣会、「ベルメゾンネット」に日本IBMのクラウド環境を導入

企業動向 08/24 09:00

2010年08月23日(月)

Top

8/13～8/19の経営chランキング - "クラウドと日本の競争力"の今後に要注目

企業動向 08/23 15:18

2010年08月20日(金)

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簡単にPCをクラウド化、使い方次第では新しい可能性も － ServersMan

ソフト 08/20 14:28

2010年08月18日(水)

Top

2009年国内ストレージサービス市場、製品の売上減少を受け前年比4.5%減

企業動向 08/18 16:51

2010年08月17日(火)

Top

CTC、クラウドや仮想化などを体感できるデモサービス11種を提供開始

企業動向 08/17 14:09

Top

Dellがストレージベンダーの3PARを11億5,000万ドルで買収、仮想化を強化

企業動向 08/17 12:23

Top

「仮想化/クラウド導入には認証基盤の整備が不可欠」 - Microsoft 藤本氏

情報システム 08/17 09:00

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次世代データセンターは半数以上が東京に集中 - ミック経済研調査

企業動向 08/17 09:00

Top

エンタープライズ0.2 - 進化を邪魔する社長たち - 第75回 "ツイッターを見ろ"と全社員に強制するお坊ちゃま社長の「情報発信0.2」

企業動向 08/17 07:30

2010年08月16日(月)

Top

経済産業省、クラウドと日本の競争力に関する報告書とロードマップを公表

企業動向 08/16 16:43

Top

上下水道の遠隔管理をiPhone/iPad、そしてクラウドで - 小松電機産業

企業動向 08/16 09:00

2010年08月13日(金)

Top

"5ライセンス/セキュリティ/フリーミアム"で日本市場に挑戦するPC Matic

企業動向 08/13 09:00

2010年08月12日(木)

Top

クラウド型PCチューニングソフト「PC Matic 2011」が発売

ソフト 08/12 19:53

Top

日本のUTM市場で重要なのは価格ではなくサポートと品質 - Check Point VP

セキュリティ 08/12 18:34

2010年08月11日(水)

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ニフティ、クラウドサービスのAPIを開発者向けに公開

開発/エンジニア 08/11 09:00

2010年08月10日(火)

Top

「クラウド」を知っているユーザーは半数以下 - トレンドマイクロ調べ

セキュリティ 08/10 16:10

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業務システムやスマートフォン対応案件が増加傾向に - システム業界動向

企業動向 08/10 09:00

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エンタープライズ0.2 - 進化を邪魔する社長たち - 第74回 オプションではなくマストのミーとおフランスに見る「バイリンガル0.2」

企業動向 08/10 08:00

2010年08月09日(月)

Top

KCCS、クラウドソリューションの新ブランドとサービスを発表

企業動向 08/09 09:00

2010年08月06日(金)

Top

CTC、プライベートクラウドソリューションにリソース管理機能を追加

企業動向 08/06 16:50

2010年08月05日(木)

Top

MSとSalesforce.comの特許侵害訴訟、MSへのライセンス料支払いで和解へ

企業動向 08/05 13:51

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