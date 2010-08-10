「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2010年08月31日(火)
米VMware、仮想環境向けセキュリティ製品群「VMware vShield」を発表
セキュリティ 08/31 23:57
トレンドマイクロ、スマートスキャン搭載「ウイルスバスター2011 クラウド」
ソフト 08/31 17:17
2010年08月30日(月)
未知の脅威からPCを守る － マカフィー、2011年版個人向けセキュリティ製品を発表
ソフト 08/30 11:48
2010年08月28日(土)
DellとHPによる3PAR買収合戦、ついに買収金額は当初提案の2倍規模に
企業動向 08/28 01:51
2010年08月27日(金)
Windows Azureのユーザーコミュニティが誕生! 船上で発足パーティ開催
情報システム 08/27 09:00
2010年08月26日(木)
ユニアデックス、クラウド拡販に向けCisco UCSビジネス推進センター開設
企業動向 08/26 16:42
富士通、プライベートクラウド向けの運用/管理ソフトを販売開始
情報システム 08/26 15:12
2010年08月25日(水)
NEC、公共図書館向け基幹システムをSaaS型サービスとして提供開始
企業動向 08/25 09:00
2010年08月24日(火)
千趣会、「ベルメゾンネット」に日本IBMのクラウド環境を導入
企業動向 08/24 09:00
2010年08月23日(月)
8/13～8/19の経営chランキング - "クラウドと日本の競争力"の今後に要注目
企業動向 08/23 15:18
2010年08月20日(金)
簡単にPCをクラウド化、使い方次第では新しい可能性も － ServersMan
ソフト 08/20 14:28
2010年08月18日(水)
2009年国内ストレージサービス市場、製品の売上減少を受け前年比4.5%減
企業動向 08/18 16:51
2010年08月17日(火)
CTC、クラウドや仮想化などを体感できるデモサービス11種を提供開始
企業動向 08/17 14:09
Dellがストレージベンダーの3PARを11億5,000万ドルで買収、仮想化を強化
企業動向 08/17 12:23
「仮想化/クラウド導入には認証基盤の整備が不可欠」 - Microsoft 藤本氏
情報システム 08/17 09:00
次世代データセンターは半数以上が東京に集中 - ミック経済研調査
企業動向 08/17 09:00
2010年08月16日(月)
経済産業省、クラウドと日本の競争力に関する報告書とロードマップを公表
企業動向 08/16 16:43
上下水道の遠隔管理をiPhone/iPad、そしてクラウドで - 小松電機産業
企業動向 08/16 09:00
2010年08月13日(金)
"5ライセンス/セキュリティ/フリーミアム"で日本市場に挑戦するPC Matic
企業動向 08/13 09:00
2010年08月12日(木)
クラウド型PCチューニングソフト「PC Matic 2011」が発売
ソフト 08/12 19:53
日本のUTM市場で重要なのは価格ではなくサポートと品質 - Check Point VP
セキュリティ 08/12 18:34
2010年08月11日(水)
ニフティ、クラウドサービスのAPIを開発者向けに公開
開発/エンジニア 08/11 09:00
2010年08月10日(火)
「クラウド」を知っているユーザーは半数以下 - トレンドマイクロ調べ
セキュリティ 08/10 16:10
業務システムやスマートフォン対応案件が増加傾向に - システム業界動向
企業動向 08/10 09:00
2010年08月09日(月)
KCCS、クラウドソリューションの新ブランドとサービスを発表
企業動向 08/09 09:00
2010年08月06日(金)
CTC、プライベートクラウドソリューションにリソース管理機能を追加
企業動向 08/06 16:50
2010年08月05日(木)
MSとSalesforce.comの特許侵害訴訟、MSへのライセンス料支払いで和解へ
企業動向 08/05 13:51
バックナンバー
|2019
|2018
|2017