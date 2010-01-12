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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2010年01月27日(水)

No image

Gartner、クラウド・CO2など2010年以降に企業に影響を与える展望を発表

企業動向 01/27 17:21

Top

ニフティ、IaaS事業『ニフティクラウド』を本日開始 - 12.6円/時間から

マーケティング 01/27 11:59

Top

APCジャパン、データセンター統合管理ソフトウェア製品群を一新

情報システム 01/27 09:00

2010年01月26日(火)

Top

リコー、「App2Me」ウィジェットの第1弾シリーズの提供を開始

企業動向 01/26 18:29

Top

リコー、デジタル複合機/PC間の通信を行うウィジェットを提供開始

SOHO/SMB 01/26 17:58

2010年01月25日(月)

Top

NTTデータ、2月よりクラウド構築・運用サービス一部を提供開始

企業動向 01/25 16:01

Top

NEC、マイクロソフトの小規模企業向けクラウドサービスの導入サービス提供

SOHO/SMB 01/25 15:34

2010年01月21日(木)

Top

NEC、新規導入ユーザをターゲットにしたクラウドパッケージ製品を発表

企業動向 01/21 15:40

2010年01月20日(水)

Top

キーワード&キーパーソンで理解するニッポンのITビジネス 第11回 「パートナービジネス」の拡充でクラウド市場を牽引するセールスフォース

企業動向 01/20 16:45

Top

楽曲保存はPCからクラウドへ - Lala買収後のAppleがiTunesで目指すもの

アップル 01/20 08:31

2010年01月19日(火)

Top

NTT Com、クラウド型ストレージサービス「Bizストレージ」を提供開始

情報システム 01/19 16:11

2010年01月15日(金)

Top

Glide OS、オンラインストレージを"GDrive"と命名 - 30GBを無料提供

マーケティング 01/15 13:38

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IBM、専門組織の設立など本年度のクラウド事業への取り組みを発表

企業動向 01/15 07:00

2010年01月12日(火)

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CES 2010 - タブレット型PC「Slate PC」公開 - スティーブ・バルマー基調講演

PC本体 01/12 20:55

Top

2010年はクラウドと仮想化のセキュリティに注力する - RSA社長・山野氏

企業動向 01/12 08:30

2010年01月06日(水)

Top

ハイブリッドクラウド、堅と柔を使う万能薬へ

企業動向 01/06 14:49

2010年01月04日(月)

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NTTデータ、中国・天津市に金融機関向けクラウドを提供する合弁会社設立

企業動向 01/04 16:03

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