「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2010年01月27日(水)
Gartner、クラウド・CO2など2010年以降に企業に影響を与える展望を発表
企業動向 01/27 17:21
ニフティ、IaaS事業『ニフティクラウド』を本日開始 - 12.6円/時間から
マーケティング 01/27 11:59
APCジャパン、データセンター統合管理ソフトウェア製品群を一新
情報システム 01/27 09:00
2010年01月26日(火)
リコー、「App2Me」ウィジェットの第1弾シリーズの提供を開始
企業動向 01/26 18:29
リコー、デジタル複合機/PC間の通信を行うウィジェットを提供開始
SOHO/SMB 01/26 17:58
2010年01月25日(月)
NTTデータ、2月よりクラウド構築・運用サービス一部を提供開始
企業動向 01/25 16:01
NEC、マイクロソフトの小規模企業向けクラウドサービスの導入サービス提供
SOHO/SMB 01/25 15:34
2010年01月21日(木)
NEC、新規導入ユーザをターゲットにしたクラウドパッケージ製品を発表
企業動向 01/21 15:40
2010年01月20日(水)
楽曲保存はPCからクラウドへ - Lala買収後のAppleがiTunesで目指すもの
アップル 01/20 08:31
2010年01月19日(火)
NTT Com、クラウド型ストレージサービス「Bizストレージ」を提供開始
情報システム 01/19 16:11
2010年01月15日(金)
Glide OS、オンラインストレージを"GDrive"と命名 - 30GBを無料提供
マーケティング 01/15 13:38
IBM、専門組織の設立など本年度のクラウド事業への取り組みを発表
企業動向 01/15 07:00
2010年01月12日(火)
CES 2010 - タブレット型PC「Slate PC」公開 - スティーブ・バルマー基調講演
PC本体 01/12 20:55
2010年はクラウドと仮想化のセキュリティに注力する - RSA社長・山野氏
企業動向 01/12 08:30
2010年01月06日(水)
ハイブリッドクラウド、堅と柔を使う万能薬へ
企業動向 01/06 14:49
2010年01月04日(月)
NTTデータ、中国・天津市に金融機関向けクラウドを提供する合弁会社設立
企業動向 01/04 16:03
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