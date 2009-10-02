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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2009年10月30日(金)

No image

日立、プライベートクラウド構築・運用ソリューションを提供開始

企業動向 10/30 14:08

2009年10月28日(水)

Top

CTC、車両などの移動体資産を可視化するSaaSサービスの提供を開始

企業動向 10/28 16:49

Top

米ロサンゼルス市がGoogle Apps導入へ - 3万人規模の大規模契約

企業動向 10/28 14:40

2009年10月27日(火)

Top

TED、米GreenplumのDWH用エンジンに関する国内販売代理店契約を締結

企業動向 10/27 17:45

Top

米Amazon、AWSクラウド向けRDB「Amazon RDS」を発表

情報システム 10/27 17:23

Top

富士通、マルチプラットフォーム対応のサーバ運用自動化ソフト発表

情報システム 10/27 16:55

2009年10月23日(金)

Top

Ubuntu 9.10のRC版が公開、カルマなコアラの出番はまもなく!

開発/エンジニア 10/23 16:58

Top

クラウド対応が強化された「Adobe LiveCycle ES2」の新機能

開発/エンジニア 10/23 09:00

Top

クラウドはデバイスの一種、メリットを見極めて導入せよ - 米CA VP・ピッチャー氏

企業動向 10/23 08:30

2009年10月22日(木)

Top

IBM、Notesじゃないパブリック・クラウドのコラボレーションサービス提供

企業動向 10/22 08:30

2009年10月21日(水)

No image

米MS、VS 2010/.NET Framework 4 ベータ2版の提供を開始 - 来年3月発売へ

開発/エンジニア 10/21 09:00

2009年10月19日(月)

Top

クレメンテックと日本HP、「IceWallクラウドデモセンター」を開設

企業動向 10/19 17:39

Top

「ToDoリスト」や「タグクラウド」も作れる日記エディター - オープンソースソフト「RedNotebook」

ソフト 10/19 13:34

2009年10月13日(火)

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CEATEC JAPAN 2009 - クラウド時代のセキュリティは「個人」と「クラウド」で対策

マーケティング 10/13 09:00

2009年10月09日(金)

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Gartnerの"クラウド"の定義とは? - ガートナー・ジャパンがレポート公表

情報システム 10/09 13:21

2009年10月08日(木)

Top

NEC、クラウド向けの新しい開発指針に基づく性能分析ソフトを発表

情報システム 10/08 13:27

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米IBM、プライベートクラウド向けストレージソリューションを発表

情報システム 10/08 08:00

2009年10月07日(水)

Top

HDE、セフセキュアのエンジン搭載のメールセキュリティアプライアンス発表

セキュリティ 10/07 16:30

Top

日本ユニシス、エンタープライズ向けクラウドの新サービスを発表

情報システム 10/07 16:16

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米AdobeがColdFusion 9を公開、AWSのクラウド対応版も

開発/エンジニア 10/07 08:23

2009年10月06日(火)

Top

CEATEC JAPAN 2009 - 東芝、T-01A活用した「クラウド対応フォトブック」や音声翻訳技術を紹介

スマホとデジタル家電 10/06 20:07

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Flash/クラウド対応が強化された「Adobe LiveCycle ES2」が登場

企業IT 10/06 08:30

2009年10月05日(月)

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IIJ、クラウドサービス「IIJ GIO」のラインナップを発表

企業動向 10/05 14:38

Top

日本HP、クラウド専用クライアント端末「HP Internet Appliance」を発表

情報システム 10/05 13:25

2009年10月02日(金)

Top

そろそろ仕上げの段階に - Ubuntu 9.10 β版が公開

開発/エンジニア 10/02 22:35

Top

ITコア、サーバ・ストレージ・I/Oを仮想化したクラウドサービスを提供

企業動向 10/02 08:30

2009年10月01日(木)

Top

タッチ&無線LAN対応の新複合機「HP Photosmart」発表会

周辺機器 10/01 20:18

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