「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2009年10月30日(金)
日立、プライベートクラウド構築・運用ソリューションを提供開始
企業動向 10/30 14:08
2009年10月28日(水)
CTC、車両などの移動体資産を可視化するSaaSサービスの提供を開始
企業動向 10/28 16:49
米ロサンゼルス市がGoogle Apps導入へ - 3万人規模の大規模契約
企業動向 10/28 14:40
2009年10月27日(火)
TED、米GreenplumのDWH用エンジンに関する国内販売代理店契約を締結
企業動向 10/27 17:45
米Amazon、AWSクラウド向けRDB「Amazon RDS」を発表
情報システム 10/27 17:23
富士通、マルチプラットフォーム対応のサーバ運用自動化ソフト発表
情報システム 10/27 16:55
2009年10月23日(金)
Ubuntu 9.10のRC版が公開、カルマなコアラの出番はまもなく!
開発/エンジニア 10/23 16:58
クラウド対応が強化された「Adobe LiveCycle ES2」の新機能
開発/エンジニア 10/23 09:00
クラウドはデバイスの一種、メリットを見極めて導入せよ - 米CA VP・ピッチャー氏
企業動向 10/23 08:30
2009年10月22日(木)
IBM、Notesじゃないパブリック・クラウドのコラボレーションサービス提供
企業動向 10/22 08:30
2009年10月21日(水)
2009年10月19日(月)
クレメンテックと日本HP、「IceWallクラウドデモセンター」を開設
企業動向 10/19 17:39
2009年10月13日(火)
2009年10月09日(金)
Gartnerの"クラウド"の定義とは? - ガートナー・ジャパンがレポート公表
情報システム 10/09 13:21
2009年10月08日(木)
NEC、クラウド向けの新しい開発指針に基づく性能分析ソフトを発表
情報システム 10/08 13:27
米IBM、プライベートクラウド向けストレージソリューションを発表
情報システム 10/08 08:00
2009年10月07日(水)
HDE、セフセキュアのエンジン搭載のメールセキュリティアプライアンス発表
セキュリティ 10/07 16:30
日本ユニシス、エンタープライズ向けクラウドの新サービスを発表
情報システム 10/07 16:16
米AdobeがColdFusion 9を公開、AWSのクラウド対応版も
開発/エンジニア 10/07 08:23
2009年10月06日(火)
Flash/クラウド対応が強化された「Adobe LiveCycle ES2」が登場
企業IT 10/06 08:30
2009年10月05日(月)
IIJ、クラウドサービス「IIJ GIO」のラインナップを発表
企業動向 10/05 14:38
日本HP、クラウド専用クライアント端末「HP Internet Appliance」を発表
情報システム 10/05 13:25
2009年10月02日(金)
そろそろ仕上げの段階に - Ubuntu 9.10 β版が公開
開発/エンジニア 10/02 22:35
ITコア、サーバ・ストレージ・I/Oを仮想化したクラウドサービスを提供
企業動向 10/02 08:30
2009年10月01日(木)
タッチ&無線LAN対応の新複合機「HP Photosmart」発表会
周辺機器 10/01 20:18
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