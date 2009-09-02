「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2009年09月18日(金)
2009年09月17日(木)
日本SGIが次世代データセンター市場に参入 - 低消費電力サーバなどを提供
情報システム 09/17 09:00
米国政府もクラウドへ - 関係機関向けサービス購入サイト『Apps.gov』開設
マーケティング 09/17 09:00
2009年09月16日(水)
2009年09月15日(火)
セールスフォース・ドットコム、Force.com Free Editionを国内で提供開始
企業動向 09/15 11:30
2009年09月14日(月)
日立、クラウドの標準管理仕様検討部会にリーダーシップボードとして参画
企業動向 09/14 17:34
2009年09月11日(金)
ネットワンら、オープンなクラウドサービス市場創出に向けアライアンス発足
企業動向 09/11 13:34
2009年09月10日(木)
Adaptec、SSD活用によるサーバのパフォーマンス向上ソリューションを発表
セキュリティ 09/10 12:00
2009年09月09日(水)
九州大学、IBM/Googleのクラウドイニシアティブに参加
企業動向 09/09 16:47
2009年09月08日(火)
スキャン時間60%削減の「エフセキュア インターネット セキュリティ 2010」
ソフト 09/08 12:48
2009年09月07日(月)
東京工科大学、IBMから支援を受け「授業クラウド」を開講
企業動向 09/07 14:59
2009年09月04日(金)
Ubuntu 9.10 α5が公開
開発/エンジニア 09/04 20:21
外部クラウド環境へもvMotion! VMwareが描くクラウドプラットフォーム像
情報システム 09/04 18:10
2009年09月03日(木)
スケーラビリティや可用性を重視するアプリケーションはクラウドへ
企業IT 09/03 09:00
2009年09月02日(水)
ブロケードとネットワンが提携、マルチベンダーのクラウド構築支援に向け
企業動向 09/02 08:30
Intel、vPro対応ソリューションの拡大と活用によるTCO削減を提言
企業動向 09/02 07:00
2009年09月01日(火)
ノベル新社長の徳永氏、仮想化&クラウド重視の事業戦略を公表
企業動向 09/01 14:32
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