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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2009年09月18日(金)

Top

米MS、Webアプリ版オフィス「Microsoft Office Web Apps」Technical Preview公開

SOHO/SMB 09/18 10:36

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オンライン版MS Officeの名称は『Office Web Apps』に - 限定ベータ開始

SOHO/SMB 09/18 09:17

2009年09月17日(木)

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日本SGIが次世代データセンター市場に参入 - 低消費電力サーバなどを提供

情報システム 09/17 09:00

Top

米国政府もクラウドへ - 関係機関向けサービス購入サイト『Apps.gov』開設

マーケティング 09/17 09:00

2009年09月16日(水)

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情報の"今すぐ使える"を実現する「リアルタイムクラウド」とは? - 米Salesforce CEOベニオフ氏

企業動向 09/16 08:30

2009年09月15日(火)

No image

セールスフォース・ドットコム、Force.com Free Editionを国内で提供開始

企業動向 09/15 11:30

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競合他社のDBとは求められるレベルが違う - Oracle Database 11g R2が登場

情報システム 09/15 09:15

2009年09月14日(月)

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日立、クラウドの標準管理仕様検討部会にリーダーシップボードとして参画

企業動向 09/14 17:34

2009年09月11日(金)

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ネットワンら、オープンなクラウドサービス市場創出に向けアライアンス発足

企業動向 09/11 13:34

2009年09月10日(木)

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Adaptec、SSD活用によるサーバのパフォーマンス向上ソリューションを発表

セキュリティ 09/10 12:00

2009年09月09日(水)

No image

九州大学、IBM/Googleのクラウドイニシアティブに参加

企業動向 09/09 16:47

2009年09月08日(火)

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スキャン時間60%削減の「エフセキュア インターネット セキュリティ 2010」

ソフト 09/08 12:48

2009年09月07日(月)

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東京工科大学、IBMから支援を受け「授業クラウド」を開講

企業動向 09/07 14:59

2009年09月04日(金)

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Ubuntu 9.10 α5が公開

開発/エンジニア 09/04 20:21

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外部クラウド環境へもvMotion! VMwareが描くクラウドプラットフォーム像

情報システム 09/04 18:10

2009年09月03日(木)

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Red Hat Enterprise Linux 5.4が正式公開 - 仮想化技術はKVM

開発/エンジニア 09/03 14:56

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スケーラビリティや可用性を重視するアプリケーションはクラウドへ

企業IT 09/03 09:00

2009年09月02日(水)

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ブロケードとネットワンが提携、マルチベンダーのクラウド構築支援に向け

企業動向 09/02 08:30

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Intel、vPro対応ソリューションの拡大と活用によるTCO削減を提言

企業動向 09/02 07:00

2009年09月01日(火)

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ノベル新社長の徳永氏、仮想化&クラウド重視の事業戦略を公表

企業動向 09/01 14:32

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