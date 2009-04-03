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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2009年04月27日(月)

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富士通、クラウドサービスの提供開始 - 数10万台規模の仮想サーバ群を利用

企業動向 04/27 15:57

2009年04月23日(木)

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NEC、クラウドサービス事業を強化 - 要員1万人を配置

企業動向 04/23 17:36

2009年04月17日(金)

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Ubuntu 9.04のリリース候補版が登場 - 正式公開もまもなく

開発/エンジニア 04/17 12:47

2009年04月16日(木)

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Xeon 5500番台をクラウドコンピューティングで活用するインテルとNSSOL

企業動向 04/16 20:23

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イマドキのIDE事情 第54回 Google App EngineがJava対応! Google Plugin for Eclipseで開発

開発/エンジニア 04/16 13:57

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EMC、クラウド時代のストレージアーキテクチャ"EMC Virtual Matrix"発表

情報システム 04/16 08:30

2009年04月08日(水)

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トレンドマイクロ、SafariベースのiPhone/iPod touch向けセキュアブラウザ

アップル 04/08 14:18

2009年04月07日(火)

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SNIA、クラウドストレージの技術ワーキンググループを発足

企業動向 04/07 19:42

2009年04月06日(月)

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ぷらっとホーム、Xeon L5520を最大2基搭載可能なクラウド向け1Uサーバ

情報システム 04/06 15:00

2009年04月03日(金)

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クラウドのセキュリティに関する団体「Cloud Security Alliance」が発足

企業動向 04/03 21:45

2009年04月02日(木)

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IBM、クラウドベースのコラボレーションサービス･LotusLive Engageを発表

企業動向 04/02 13:59

2009年04月01日(水)

No image

米HP、クラウドの導入を支援するSaaS型サービス「HP Cloud Assure」を発表

企業動向 04/01 17:15

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