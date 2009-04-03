「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2009年04月27日(月)
富士通、クラウドサービスの提供開始 - 数10万台規模の仮想サーバ群を利用
企業動向 04/27 15:57
2009年04月23日(木)
NEC、クラウドサービス事業を強化 - 要員1万人を配置
企業動向 04/23 17:36
2009年04月17日(金)
Ubuntu 9.04のリリース候補版が登場 - 正式公開もまもなく
開発/エンジニア 04/17 12:47
2009年04月16日(木)
Xeon 5500番台をクラウドコンピューティングで活用するインテルとNSSOL
企業動向 04/16 20:23
EMC、クラウド時代のストレージアーキテクチャ"EMC Virtual Matrix"発表
情報システム 04/16 08:30
2009年04月08日(水)
トレンドマイクロ、SafariベースのiPhone/iPod touch向けセキュアブラウザ
アップル 04/08 14:18
2009年04月07日(火)
SNIA、クラウドストレージの技術ワーキンググループを発足
企業動向 04/07 19:42
2009年04月06日(月)
ぷらっとホーム、Xeon L5520を最大2基搭載可能なクラウド向け1Uサーバ
情報システム 04/06 15:00
2009年04月03日(金)
クラウドのセキュリティに関する団体「Cloud Security Alliance」が発足
企業動向 04/03 21:45
2009年04月02日(木)
IBM、クラウドベースのコラボレーションサービス･LotusLive Engageを発表
企業動向 04/02 13:59
2009年04月01日(水)
米HP、クラウドの導入を支援するSaaS型サービス「HP Cloud Assure」を発表
企業動向 04/01 17:15
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