「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2009年03月30日(月)
IBMやSunら、クラウドのオープン性を目指す「Open Cloud Manifesto」を公開
企業動向 03/30 21:42
2009年03月24日(火)
KDDI、6月よりクラウドサービスを提供開始
企業動向 03/24 16:54
2009年03月23日(月)
2009年03月19日(木)
米Sun、クラウド市場に本格参入 - プラットフォームとサービスを発表
企業動向 03/19 12:30
2009年03月13日(金)
仮想化&クラウド時代に求められるセキュリティ対策とは? - IBM・Wojtowecz氏
セキュリティ 03/13 09:00
日本IBM、"エンタープライズ・プライベート・クラウド"向け3サービスを発表
企業動向 03/13 09:00
2009年03月10日(火)
2009年03月05日(木)
仮想化がもたらすビジネスモデルの変化とは - ガートナー クランチ氏が講演
企業動向 03/05 13:00
「仮想化3.0」がクラウドを進化させる - ガートナー亦賀氏
企業動向 03/05 11:02
「パートナーと共にクラウド時代を生き抜く」 - セールスフォース宇陀社長
企業動向 03/05 09:00
2009年03月04日(水)
2009年03月02日(月)
日立システム、オラクルの仮想化技術によるシステム基盤統合製品を提供開始
情報システム 03/02 12:35
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