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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2009年03月30日(月)

Top

IBMやSunら、クラウドのオープン性を目指す「Open Cloud Manifesto」を公開

企業動向 03/30 21:42

2009年03月24日(火)

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KDDI、6月よりクラウドサービスを提供開始

企業動向 03/24 16:54

2009年03月23日(月)

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顧客の生情報を企業システムに組み込む「Salesforce CRM for Twitter」

マーケティング 03/23 18:55

2009年03月19日(木)

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米Sun、クラウド市場に本格参入 - プラットフォームとサービスを発表

企業動向 03/19 12:30

2009年03月13日(金)

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仮想化&クラウド時代に求められるセキュリティ対策とは? - IBM・Wojtowecz氏

セキュリティ 03/13 09:00

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日本IBM、"エンタープライズ・プライベート・クラウド"向け3サービスを発表

企業動向 03/13 09:00

2009年03月10日(火)

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マカフィー、景気低迷がもたらすマルウェアの脅威を予測 － 企業ブランドの乗っ取りから運び屋募集サイトまで

ソフト 03/10 13:13

2009年03月05日(木)

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仮想化がもたらすビジネスモデルの変化とは - ガートナー クランチ氏が講演

企業動向 03/05 13:00

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「仮想化3.0」がクラウドを進化させる - ガートナー亦賀氏

企業動向 03/05 11:02

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「パートナーと共にクラウド時代を生き抜く」 - セールスフォース宇陀社長

企業動向 03/05 09:00

2009年03月04日(水)

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セカイ系ウェブツール考 第62回 Webサービス開発者が参考にしたい「Google App Engine」活用の道

マーケティング 03/04 09:00

2009年03月02日(月)

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日立システム、オラクルの仮想化技術によるシステム基盤統合製品を提供開始

情報システム 03/02 12:35

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