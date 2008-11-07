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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2008年11月27日(木)

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ソニー、仮想化技術を利用した中堅・中小企業向けクラウドサービスを開始

企業動向 11/27 19:05

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イマドキのIDE事情 第44回 クラウドサービスとも連携! Aptana Studio最新版を試してみよう

開発/エンジニア 11/27 16:08

2008年11月25日(火)

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米IBM、クラウド構築や運用を支援するコンサルティングサービス

企業動向 11/25 13:37

2008年11月20日(木)

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Adobeの新たな挑戦「Cocomo」を早速試してみた!

開発/エンジニア 11/20 08:24

2008年11月19日(水)

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日立ソフト、ハード提供に加え、設定までを行う仮想化ソリューションを発表

情報システム 11/19 16:34

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米Amazon、クラウドでコンテンツ配信システムを構築する「CloudFront」

マーケティング 11/19 12:44

2008年11月18日(火)

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我々はクラウドで選択を提供する、これがSaaSとの違いだ - 米MSクルトワ氏

企業動向 11/18 18:44

2008年11月17日(月)

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Googleエンタープライズ製品の現在と未来 - Googleディレクターが講演

企業動向 11/17 09:00

2008年11月15日(土)

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米Sunが全従業員の2割弱をリストラ、Rich Green氏は同社を退職へ

企業動向 11/15 10:25

2008年11月08日(土)

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バルマー氏が国内開発者にAzureをアピール - Microsoft Developer Forum

開発/エンジニア 11/08 18:16

2008年11月07日(金)

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企業HPもクラウド、FacebookやAWSとの連携も可能に - Salesforce.com

企業動向 11/07 15:10

2008年11月06日(木)

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セールスフォース、SaaS型CRMの新版「Salesforce CRM Winter ’09」を発表

企業動向 11/06 16:15

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セールスフォース、クラウド環境構築サービス「Force.com Sites」を提供

企業動向 11/06 16:09

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