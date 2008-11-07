「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2008年11月27日(木)
ソニー、仮想化技術を利用した中堅・中小企業向けクラウドサービスを開始
企業動向 11/27 19:05
2008年11月25日(火)
米IBM、クラウド構築や運用を支援するコンサルティングサービス
企業動向 11/25 13:37
2008年11月20日(木)
Adobeの新たな挑戦「Cocomo」を早速試してみた!
開発/エンジニア 11/20 08:24
2008年11月19日(水)
日立ソフト、ハード提供に加え、設定までを行う仮想化ソリューションを発表
情報システム 11/19 16:34
米Amazon、クラウドでコンテンツ配信システムを構築する「CloudFront」
マーケティング 11/19 12:44
2008年11月18日(火)
我々はクラウドで選択を提供する、これがSaaSとの違いだ - 米MSクルトワ氏
企業動向 11/18 18:44
2008年11月17日(月)
Googleエンタープライズ製品の現在と未来 - Googleディレクターが講演
企業動向 11/17 09:00
2008年11月15日(土)
米Sunが全従業員の2割弱をリストラ、Rich Green氏は同社を退職へ
企業動向 11/15 10:25
2008年11月08日(土)
2008年11月07日(金)
企業HPもクラウド、FacebookやAWSとの連携も可能に - Salesforce.com
企業動向 11/07 15:10
2008年11月06日(木)
セールスフォース、クラウド環境構築サービス「Force.com Sites」を提供
企業動向 11/06 16:09
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