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「シチズン時計」の最新情報・話題まとめ

国内老舗の時計メーカー。エコ・ドライブ サテライトウェーブ、シリーズエイト、ザ・シチズン、エクシード、アテッサ、プロマスター、クロスシー、キー、シチズンコレクション、ポケットウオッチなど、各ブランドの情報を紹介。
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2019年08月14日(水)

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シチズン「Eco-Drive Riiiver」、充電不要な光発電スマートウォッチを体験

時計 / ウェアラブル 2019/08/14 06:00

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