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「中国・四国」の最新情報・話題まとめ

広島県、山口県、鳥取県、島根県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年03月25日(月)

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JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に

鉄道 03/25 20:24

2019年03月22日(金)

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JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ

鉄道 03/22 19:41

2019年03月19日(火)

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「おかでんチャギントン」運行セレモニー開催、つるの剛士も登場

鉄道 03/19 20:23

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JR西日本117系改造「WEST EXPRESS 銀河」列車名＆設備愛称名を発表

鉄道 03/19 16:15

2019年03月15日(金)

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岡山電気軌道「おかでんチャギントン」キャラクターを観光電車に

鉄道 03/15 19:31

2019年03月14日(木)

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広島電鉄5200形「Greenmover APEX」新型車両デビュー - 写真85枚

鉄道 03/14 16:17

2019年03月13日(水)

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JR西日本「SETOUCHI TRAIN」115系「電車の柄を電車にラッピング」

鉄道 03/13 12:53

2019年03月11日(月)

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JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸

鉄道 03/11 12:44

2019年03月08日(金)

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JR西日本、尾道駅新駅舎を公開 - 2階に眺望デッキ、簡易宿泊施設も

鉄道 03/08 16:07

2019年03月06日(水)

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広島電鉄5200形「Greenmover APEX」新型車両は3/14営業運転開始へ

鉄道 03/06 23:59

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京急初代1000形を復刻、ことでん1080形「還暦の赤い電車」運行開始

鉄道 03/06 19:06

2019年03月05日(火)

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JR西日本、境線「ICOCA」エリア拡大へ「車載型IC改札機」報道公開

鉄道 03/05 11:47

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