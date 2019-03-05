「中国・四国」の最新情報・話題まとめ
2019年03月25日(月)
JR四国「10連休四国満喫きっぷ」発売 - GW中など4日間乗降り自由に
鉄道 03/25 20:24
2019年03月22日(金)
JR四国の特急形気動車キハ185系を使用、募集型企画旅行3/25発売へ
鉄道 03/22 19:41
2019年03月19日(火)
「おかでんチャギントン」運行セレモニー開催、つるの剛士も登場
鉄道 03/19 20:23
JR西日本117系改造「WEST EXPRESS 銀河」列車名＆設備愛称名を発表
鉄道 03/19 16:15
2019年03月15日(金)
岡山電気軌道「おかでんチャギントン」キャラクターを観光電車に
鉄道 03/15 19:31
2019年03月14日(木)
広島電鉄5200形「Greenmover APEX」新型車両デビュー - 写真85枚
鉄道 03/14 16:17
2019年03月13日(水)
JR西日本「SETOUCHI TRAIN」115系「電車の柄を電車にラッピング」
鉄道 03/13 12:53
2019年03月11日(月)
JR四国2700系、新型車両にジェイテクトのボールスプライン付推進軸
鉄道 03/11 12:44
2019年03月08日(金)
JR西日本、尾道駅新駅舎を公開 - 2階に眺望デッキ、簡易宿泊施設も
鉄道 03/08 16:07
2019年03月06日(水)
広島電鉄5200形「Greenmover APEX」新型車両は3/14営業運転開始へ
鉄道 03/06 23:59
京急初代1000形を復刻、ことでん1080形「還暦の赤い電車」運行開始
鉄道 03/06 19:06
2019年03月05日(火)
JR西日本、境線「ICOCA」エリア拡大へ「車載型IC改札機」報道公開
鉄道 03/05 11:47
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