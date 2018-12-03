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「中国・四国」の最新情報・話題まとめ

広島県、山口県、鳥取県、島根県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2018年12月26日(水)

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伊予鉄道5000形、新型車両を2両追加導入 - 1月上旬から運行開始へ

鉄道 12/26 16:18

2018年12月20日(木)

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JR西日本、尾道駅新駅舎3/10供用開始! せとうちエリア“新”拠点に

鉄道 12/20 11:22

2018年12月19日(水)

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JR西日本、岡山駅・大阪駅・高槻駅の一部ホームに可動式ホーム柵

鉄道 12/19 18:04

2018年12月17日(月)

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JR西日本、境線3/16から「ICOCA」エリアに - 車載型IC改札機を導入

鉄道 12/17 18:07

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JR四国8600系、山陽本線・伯備線を走行 - 備中高梁駅まで2/17運転

鉄道 12/17 15:02

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第21回 JR四国、牟岐線にパターンダイヤ導入 - 特急列車は上下各1本の運転

鉄道 12/17 12:47

2018年12月16日(日)

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第19回 JR四国「しおかぜ」新幹線との接続改善「南風」運転区間見直しなど

鉄道 12/16 20:37

2018年12月15日(土)

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第10回 JR西日本、広島地区は227系に統一 - 山陽本線の直通運転取りやめ

鉄道 12/15 11:35

2018年12月13日(木)

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井原鉄道、開業20周年「井原線感謝デー」1日乗り放題きっぷも発売

鉄道 12/13 21:07

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JR貨物EF64形、迂回運転で活躍した機関車を京都鉄道博物館に展示

鉄道 12/13 19:33

2018年12月10日(月)

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JR西日本「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」2019年3～6月出発分は倍率7倍に

鉄道 12/10 20:38

2018年12月03日(月)

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JR四国113系、予讃線・土讃線を貸切運行 - 日帰りツアー1/13開催

鉄道 12/03 21:07

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