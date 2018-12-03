「中国・四国」の最新情報・話題まとめ
2018年12月26日(水)
伊予鉄道5000形、新型車両を2両追加導入 - 1月上旬から運行開始へ
鉄道 12/26 16:18
2018年12月20日(木)
JR西日本、尾道駅新駅舎3/10供用開始! せとうちエリア“新”拠点に
鉄道 12/20 11:22
2018年12月19日(水)
JR西日本、岡山駅・大阪駅・高槻駅の一部ホームに可動式ホーム柵
鉄道 12/19 18:04
2018年12月17日(月)
JR西日本、境線3/16から「ICOCA」エリアに - 車載型IC改札機を導入
鉄道 12/17 18:07
JR四国8600系、山陽本線・伯備線を走行 - 備中高梁駅まで2/17運転
鉄道 12/17 15:02
2018年12月16日(日)
2018年12月15日(土)
2018年12月13日(木)
井原鉄道、開業20周年「井原線感謝デー」1日乗り放題きっぷも発売
鉄道 12/13 21:07
JR貨物EF64形、迂回運転で活躍した機関車を京都鉄道博物館に展示
鉄道 12/13 19:33
2018年12月10日(月)
JR西日本「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」2019年3～6月出発分は倍率7倍に
鉄道 12/10 20:38
2018年12月03日(月)
JR四国113系、予讃線・土讃線を貸切運行 - 日帰りツアー1/13開催
鉄道 12/03 21:07
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