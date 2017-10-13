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「中国半導体」の最新情報・話題まとめ

半導体業界において、政府主導で半導体製造の国産化を推し進めている中国。市場としても高い期待がある、中国の半導体に関する話題をお届けします

2017年10月31日(火)

Top

ルネサス、新エネルギー自動車ソリューションセンターを中国に設立

カーエレクトロニクス 10/31 11:52

2017年10月13日(金)

Top

拡大する中国のファウンドリ市場 - 2017年の市場規模は約70億ドル

半導体デバイス 10/13 19:00

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