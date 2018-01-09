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「CES 2018」の最新情報・話題まとめ

「CES 2018」は米国ラスベガスで開催される世界最大級のコンシューマーエレクトロニクスショー。IntelやQualcommの最新プロセッサーから、ソニーなどのAV家電の最新製品が披露されるほか、近年では自動車関連の出展も目立っている。

2018年01月24日(水)

Top

CESで見かけた気になる製品たち

周辺機器 01/24 23:25

Top

赤外線通信でイルミ同期のDRAMなど「光り物」が目立ったKingston

自作 / テクノロジ 01/24 18:51

2018年01月22日(月)

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ソニー・平井社長ロングインタビュー - 成長の柱はコンシューマービジネス

テレビ / レコーダー 01/22 06:00

2018年01月19日(金)

Top

自動運転車にドローン、量子コンピュータチップ…… - Intelの最新情報が詰め込まれた基調講演

自作 / テクノロジ 01/19 22:43

2018年01月17日(水)

Top

CES 2018の展示から、今年のオーディオ新製品を予想してみた

サウンド / オーディオ 01/17 15:17

2018年01月16日(火)

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CESでレノボが発表した4商品に見る、2018年のデジタルトレンド

PC本体 01/16 13:16

2018年01月14日(日)

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パナソニックのCES 2018、有機ELテレビ「VIERA」やUHD BDプレーヤー発表

テレビ / レコーダー 01/14 16:48

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「AIアシスタントの声が選べる」首かけスマートスピーカー - オンキヨーのCESブースから

サウンド / オーディオ 01/14 15:54

2018年01月13日(土)

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パナソニックのCES 2018プレスカンファレンス - 100年の歴史と、この先の100年

テレビ / レコーダー 01/13 17:58

2018年01月12日(金)

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ソニーの「Xperia XA2 / XA2 Ultra」をCES会場でチェック

Android 01/12 16:33

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「X470らしき」チップセット搭載の次世代Ryzen向けマザーボードをGIGABYTEが公開

自作 / テクノロジ 01/12 14:57

Top

CESでソニーの新しい有機ELテレビをチェック! - 2018年のBRAVIA、進化点を探る

テレビ / レコーダー 01/12 13:58

2018年01月11日(木)

Top

Acer、最薄部で8.98㎜の極薄Always Connected PC「Swift 7」

PC本体 01/11 22:20

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CES 2018でソニー担当者に訊く、新しい完全ワイヤレスイヤホンとサウンドバーの魅力

サウンド / オーディオ 01/11 11:28

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LenovoのSnapdragon搭載Windows PCは着脱式2in1 - 写真で見る「Miix 630」

PC本体 01/11 10:14

2018年01月10日(水)

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DELL、Radeon内蔵の第8世代Coreプロセッサを搭載した2in1 PC

PC本体 01/10 21:28

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カシオ「G-SHOCK」、究極のサバイバルタフネス「RANGEMAN」

時計 / ウェアラブル 01/10 20:22

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ThinkPad X1シリーズ3兄弟の2018年モデルはどこが変わったのか? 写真で実機をチェック

PC本体 01/10 18:29

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Always Connected PCの対応通信サービス、2018年春に詳細発表

PC本体 01/10 16:51

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Lenovo、Snapdragon搭載で20時間の連続駆動が可能な2in1 PC

PC本体 01/10 15:13

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Anker、Amazon Alexa対応のカーチャージャー

その他ガジェット 01/10 14:53

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Dolby Vision HDR対応の第6世代「ThinkPad X1 Carbon」が1月発売

PC本体 01/10 13:42

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レノボ、Google Assistant対応のスマートディスプレイ

周辺機器 01/10 13:05

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犬型ロボット「aibo」がCES会場に! Googleアシスタント対応イヤホンも登場したソニー発表会

テレビ / レコーダー 01/10 06:00

2018年01月09日(火)

Top

サムスンの「音声操作」がここまできた! CES 2018に見る、未来みたいな日常

その他ガジェット 01/09 21:10

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世界初のロック機能付きクレジットカード - 三井住友カード

その他ガジェット 01/09 18:41

Top

パナソニック、高感度10.2MPセンサーを載せた「LUMIX GH5S」

デジカメ 01/09 18:30

Top

ソニー、世界初ノイキャン対応で防滴仕様の完全ワイヤレスイヤホン

サウンド / オーディオ 01/09 17:02

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Google アシスタント対応の「スマートディスプレイ」が年内に登場

その他ガジェット 01/09 15:05

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Amazonのデジタルアシスタント「Alexa」、Windows 10 PCにじわり浸透

インターネット 01/09 13:52

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