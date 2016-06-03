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「Celeron」の最新情報・話題まとめ

Intelの「Celeron」プロセッサの最新ニュースを紹介。

2016年06月23日(木)

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ロジテック、ファンレス仕様で低消費電力のミニBOXコントローラ

PC本体 06/23 16:33

2016年06月21日(火)

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日本エイサー、キューブ型とスリムタワー型の省スペースデスクトップ

PCゲーミング 06/21 18:40

2016年06月20日(月)

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マウス、税別3万円台からの15.6型ノートPC「m-Book B501E」 - 8,000台限定

PC本体 06/20 12:23

2016年06月09日(木)

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日本エイサー、360度回転ヒンジの11.6型コンバーチブル2in1ノートPC

PC本体 06/09 11:08

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日本エイサー、税別33,000円でバッテリ駆動10時間の11.6型モバイルノートPC

PC本体 06/09 11:08

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日本エイサー、4万円を切る低価格の13.3型エントリーノートPC

PC本体 06/09 11:07

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日本エイサー、データ復旧サービスが受けられる15.6型2スピンドルノートPC

PC本体 06/09 11:07

2016年06月03日(金)

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iiyama PC「SOLUTION∞」、Celeron N3050を搭載するNUC準拠の小型PC

PC本体 06/03 23:18

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デル、コンバーチブル型2in1の11.6型/13.3型/15.6型ノートPCを一気に投入

PC本体 06/03 21:22

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