「Celeron」の最新情報・話題まとめ
2013年02月20日(水)
日本エイサー、Windows 8搭載の11.6型モバイルノートPC - 実売約40,000円
PC本体 02/20 21:10
PFU、COM Express対応CPUモジュールにCeleron搭載機種を追加
組み込み 02/20 09:00
2013年02月14日(木)
KOUZIRO、Office 2013搭載で40,000円台からのスリムデスクトップPC
PC本体 02/14 13:56
2013年02月13日(水)
日本エイサー、42,000円前後からの15.6型エントリーノートPCを2モデル
PC本体 02/13 15:26
日本エイサー、10点タッチ対応の15.6型スタンダードノートPCを3モデル
PC本体 02/13 15:21
2013年02月12日(火)
フェイス、NUC規格の手のひらサイズPC - Windows 7モデルとWindows 8モデル
PC本体 02/12 17:16
2013年02月07日(木)
ASUS、寝室やリビングにもおけるCeleron 847を採用したWin 8搭載ミニPC
PC本体 02/07 15:34
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