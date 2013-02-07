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「Celeron」の最新情報・話題まとめ

Intelの「Celeron」プロセッサの最新ニュースを紹介。

2013年02月20日(水)

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日本エイサー、Windows 8搭載の11.6型モバイルノートPC - 実売約40,000円

PC本体 02/20 21:10

Top

PFU、COM Express対応CPUモジュールにCeleron搭載機種を追加

組み込み 02/20 09:00

2013年02月14日(木)

Top

KOUZIRO、Office 2013搭載で40,000円台からのスリムデスクトップPC

PC本体 02/14 13:56

2013年02月13日(水)

Top

日本エイサー、42,000円前後からの15.6型エントリーノートPCを2モデル

PC本体 02/13 15:26

Top

日本エイサー、10点タッチ対応の15.6型スタンダードノートPCを3モデル

PC本体 02/13 15:21

2013年02月12日(火)

Top

フェイス、NUC規格の手のひらサイズPC - Windows 7モデルとWindows 8モデル

PC本体 02/12 17:16

2013年02月07日(木)

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ASUS、寝室やリビングにもおけるCeleron 847を採用したWin 8搭載ミニPC

PC本体 02/07 15:34

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