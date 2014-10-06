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「CEATEC 2014」の最新情報・話題まとめ

CEATEC JAPAN 2014は千葉・幕張メッセで開催されるIT・エレクトロニクスの総合展示会。4Kテレビや8K映像関連、ウェアラブル端末、スマート家電、NTTドコモの5Gなどに注目が集まる。

2014年10月08日(水)

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CEATEC JAPAN 2014 - 対応や検討を行う企業が16社に拡大した著作権保護技術「SeeQVault」

テレビ / レコーダー 10/08 21:42

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CEATEC JAPAN 2014 - カーエレクトロニクスはHUD、クラウド技術、音声認識に注目

その他ガジェット 10/08 12:18

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CEATEC JAPAN 2014 - 東芝は情報を"身につける"ためのメガネ型「東芝グラス」を初お披露目 - ヘルスケアや野菜づくりも

その他ガジェット 10/08 10:48

2014年10月07日(火)

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CEATEC JAPAN 2014 - 圧倒的な臨場感の8Kテレビの前に人だかり - シャープブース

テレビ / レコーダー 10/07 22:48

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CEATEC JAPAN 2014 - さっそくコンパニオン特集(その1)

その他ガジェット 10/07 22:04

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CEATEC JAPAN 2014 - 「ビエラ」「ルミックス」など総合力で4K展示するパナソニック- Technicsも

デジカメ 10/07 21:38

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CEATEC JAPAN 2014 - 「ともだち家電」などコミュニケーション重視のシャープ「スマート・スイートホーム」

生活家電 10/07 20:58

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CEATEC JAPAN 2014の見どころ (その2) - ウェアラブル端末やスマート家電、ドコモの5Gも目立つ

その他ガジェット 10/07 13:51

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CEATEC JAPAN 2014の見どころ (その1) - テレビは4Kに加えて8Kの展示も

テレビ / レコーダー 10/07 12:52

2014年10月06日(月)

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今までのモバイル端末にはない見やすさや鮮やかな色彩を実現 - シャープ、業界初のMEMS-IGZO搭載・7型タブレット発表会をCEATEC会場で開催

PC本体 10/06 20:56

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CEATEC JAPAN 2014 - 開催前日会見およびメディア向け内覧が台風18号で中止

テレビ / レコーダー 10/06 14:34

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