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「導入事例」の最新情報・話題まとめ

企業はどう考え、IT機器を導入するのか、そのノウハウを掲載

2012年06月29日(金)

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都内23区のスターバックス店舗、7月より無料Wi-Fiが利用可能に

企業動向 06/29 12:24

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NEC、東京ケーブルネットワークに加入者向け端末として「LifeTouch」納入

モバイル 06/29 10:32

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三菱電機、JR東日本平泉駅に太陽光発電や蓄電池を用いた電力供給システム

企業動向 06/29 10:19

2012年06月28日(木)

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カシオ、IBMブレードサーバとRed Hat製品による仮想化技術を導入

企業動向 06/28 13:41

2012年06月27日(水)

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三菱電機、成田国際空港に100台336面のデジタルサイネージ導入

企業動向 06/27 09:14

2012年06月26日(火)

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千趣会がIBMとのアウトソーシング契約を更改、新契約期間は8年1ヵ月

企業動向 06/26 09:30

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富士通、台湾中央気象局から理論性能1ペタフロップス超のスパコン受注

企業動向 06/26 09:00

2012年06月20日(水)

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富士通、ゆうちょ銀行のアンチマネーロンダリングシステムを構築開始

企業動向 06/20 09:41

2012年06月14日(木)

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アデランス、統合基幹システムに「Oracle E-Business Suite」導入

企業動向 06/14 10:17

2012年06月13日(水)

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日立、研究者向け情報公開システムの基盤にPaaSサービス提供

企業動向 06/13 09:27

2012年06月12日(火)

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NEC、金沢大附属病院にOpenFlow/SDNを活用したネットワークシステム導入

企業動向 06/12 13:36

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