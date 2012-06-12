「導入事例」の最新情報・話題まとめ
2012年06月29日(金)
都内23区のスターバックス店舗、7月より無料Wi-Fiが利用可能に
企業動向 06/29 12:24
NEC、東京ケーブルネットワークに加入者向け端末として「LifeTouch」納入
モバイル 06/29 10:32
三菱電機、JR東日本平泉駅に太陽光発電や蓄電池を用いた電力供給システム
企業動向 06/29 10:19
2012年06月28日(木)
カシオ、IBMブレードサーバとRed Hat製品による仮想化技術を導入
企業動向 06/28 13:41
2012年06月27日(水)
三菱電機、成田国際空港に100台336面のデジタルサイネージ導入
企業動向 06/27 09:14
2012年06月26日(火)
千趣会がIBMとのアウトソーシング契約を更改、新契約期間は8年1ヵ月
企業動向 06/26 09:30
富士通、台湾中央気象局から理論性能1ペタフロップス超のスパコン受注
企業動向 06/26 09:00
2012年06月20日(水)
富士通、ゆうちょ銀行のアンチマネーロンダリングシステムを構築開始
企業動向 06/20 09:41
2012年06月14日(木)
アデランス、統合基幹システムに「Oracle E-Business Suite」導入
企業動向 06/14 10:17
2012年06月13日(水)
日立、研究者向け情報公開システムの基盤にPaaSサービス提供
企業動向 06/13 09:27
2012年06月12日(火)
NEC、金沢大附属病院にOpenFlow/SDNを活用したネットワークシステム導入
企業動向 06/12 13:36
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