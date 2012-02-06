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「導入事例」の最新情報・話題まとめ

企業はどう考え、IT機器を導入するのか、そのノウハウを掲載

2012年02月23日(木)

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NEC、前橋市/大和市にクラウドサービスによる図書館システム導入

企業動向 02/23 10:31

2012年02月22日(水)

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鈴与シンワート、ネットワンに人事/給与/就業パッケージ「POSITIVE」導入

企業動向 02/22 11:05

2012年02月17日(金)

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アサヒグループ、Oracle Exadataを導入しSFAを刷新

企業動向 02/17 09:44

2012年02月13日(月)

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BOOK REVIEW - 先進事例からiPadによる企業変革の可能性を探る一冊

企業動向 02/13 08:00

2012年02月10日(金)

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トーヨデンサン、ファイルサーバをEMCのユニファイドストレージで統合

企業動向 02/10 13:26

2012年02月08日(水)

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キヤノンMJ ITグループ、グループ会社の音声ネットワークをCisco UCで構築

企業動向 02/08 11:00

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BIGLOBE、伊藤忠紙パルプにクラウド型メールサービスを導入

企業動向 02/08 10:44

2012年02月06日(月)

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富士通、英国レストラン経営大手のクラウド環境を構築

企業動向 02/06 12:49

2012年02月02日(木)

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プライスウォーターハウスクーパースとオラクル、楽天銀行のIFRS基盤を整備

企業動向 02/02 09:14

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