「導入事例」の最新情報・話題まとめ
2012年02月23日(木)
NEC、前橋市/大和市にクラウドサービスによる図書館システム導入
企業動向 02/23 10:31
2012年02月22日(水)
鈴与シンワート、ネットワンに人事/給与/就業パッケージ「POSITIVE」導入
企業動向 02/22 11:05
2012年02月17日(金)
アサヒグループ、Oracle Exadataを導入しSFAを刷新
企業動向 02/17 09:44
2012年02月13日(月)
BOOK REVIEW - 先進事例からiPadによる企業変革の可能性を探る一冊
企業動向 02/13 08:00
2012年02月10日(金)
トーヨデンサン、ファイルサーバをEMCのユニファイドストレージで統合
企業動向 02/10 13:26
2012年02月08日(水)
キヤノンMJ ITグループ、グループ会社の音声ネットワークをCisco UCで構築
企業動向 02/08 11:00
BIGLOBE、伊藤忠紙パルプにクラウド型メールサービスを導入
企業動向 02/08 10:44
2012年02月06日(月)
富士通、英国レストラン経営大手のクラウド環境を構築
企業動向 02/06 12:49
2012年02月02日(木)
プライスウォーターハウスクーパースとオラクル、楽天銀行のIFRS基盤を整備
企業動向 02/02 09:14
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