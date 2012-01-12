「導入事例」の最新情報・話題まとめ
2012年01月27日(金)
大阪大、演習教室用システムをオラクルの仮想デスクトップ基盤で刷新
企業動向 01/27 08:00
2012年01月26日(木)
シャープ、経営管理システムにインメモリデータベース「SAP HANA」導入
企業動向 01/26 09:39
IBMとNECのOpenFlowソリューションがスタンフォード大学などに導入
企業動向 01/26 09:20
2012年01月24日(火)
ユナイテッドアローズ、鈴与シンワートによる人事業務アウトソーシング稼働
企業動向 01/24 14:29
オラクル、島津製作所にオンプレミスとSaaSのCRMを導入
企業動向 01/24 11:38
2012年01月23日(月)
CoCo壱番屋、NECのオーダーエントリーシステムを導入
企業動向 01/23 10:14
2012年01月20日(金)
富士通グループ、コミュニケーション基盤をプライベートクラウドで統一
企業動向 01/20 08:00
2012年01月18日(水)
富士通、河合塾の大学合格可能性判定システムをパブリッククラウドで構築
企業動向 01/18 09:47
2012年01月12日(木)
NEC、エプソン社員の健康管理システムをクラウドサービスで提供
企業動向 01/12 09:45
2012年01月05日(木)
IBMら運営の「Chance地銀共同化システム」がもみじ銀行で稼働
企業動向 01/05 11:04
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