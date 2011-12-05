「導入事例」の最新情報・話題まとめ
2011年12月26日(月)
富士通、インドネシア技術評価応用庁にクラウドサービス導入
企業動向 12/26 10:17
NTTコム、横浜市教育委員会の校務システム基盤にクラウドサービス提供
企業動向 12/26 09:48
2011年12月19日(月)
都内のセブン－イレブンでドコモの公衆無線LAN「Mzone」が利用可能に
企業動向 12/19 13:04
日本IBM、八十二銀行のデスクトップ・クラウド環境構築を支援
情報システム 12/19 10:46
2011年12月14日(水)
富士通、ヤオコーの店舗系システム基盤をクラウドを活用して刷新
企業動向 12/14 10:12
2011年12月13日(火)
グリー、Force.com上で開発パートナー向けソーシャルネットワークを構築
企業動向 12/13 11:37
2011年12月07日(水)
村田製作所、SASのサプライチェーン最適化製品を導入
企業動向 12/07 09:10
2011年12月06日(火)
NEC、アフラックにタブレットでアクセス可能な「Salesforce CRM」導入
企業動向 12/06 09:27
SCSK、アプラスにクラウド版共同利用型不正検知サービスを提供
セキュリティ 12/06 09:06
2011年12月05日(月)
NEC、長岡技術科学大の図書館システムをプライベートクラウドで構築
企業動向 12/05 09:46
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