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「導入事例」の最新情報・話題まとめ

企業はどう考え、IT機器を導入するのか、そのノウハウを掲載

2011年12月26日(月)

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富士通、インドネシア技術評価応用庁にクラウドサービス導入

企業動向 12/26 10:17

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NTTコム、横浜市教育委員会の校務システム基盤にクラウドサービス提供

企業動向 12/26 09:48

2011年12月19日(月)

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都内のセブン－イレブンでドコモの公衆無線LAN「Mzone」が利用可能に

企業動向 12/19 13:04

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日本IBM、八十二銀行のデスクトップ・クラウド環境構築を支援

情報システム 12/19 10:46

2011年12月14日(水)

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富士通、ヤオコーの店舗系システム基盤をクラウドを活用して刷新

企業動向 12/14 10:12

2011年12月13日(火)

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グリー、Force.com上で開発パートナー向けソーシャルネットワークを構築

企業動向 12/13 11:37

2011年12月07日(水)

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村田製作所、SASのサプライチェーン最適化製品を導入

企業動向 12/07 09:10

2011年12月06日(火)

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NEC、アフラックにタブレットでアクセス可能な「Salesforce CRM」導入

企業動向 12/06 09:27

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SCSK、アプラスにクラウド版共同利用型不正検知サービスを提供

セキュリティ 12/06 09:06

2011年12月05日(月)

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NEC、長岡技術科学大の図書館システムをプライベートクラウドで構築

企業動向 12/05 09:46

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