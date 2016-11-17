「カーナビ」の最新情報・話題まとめ
2016年11月20日(日)
Yahoo!カーナビ専用リモコン「ナビうま」が超絶便利、いっそハンドルに埋め込みたい
スマホアクセサリー 11/20 11:08
2016年11月17日(木)
カーナビアプリ「MapFan」がリニューアル - セール価格120円～
スマホアプリ / サービス 11/17 22:34
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キングジム、電子メモパッド「ブギーボード」から半透明液晶の9.1型
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ソースネクスト、子どもの位置を把握できる利用料無料のGPS見守り機
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一見普通のメガネに見えるスマートグラス、ファーウェイが開発中
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PayPayが3時間限定の“プレ金”キャンペーン、付与上限は1万円！
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