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「カーナビ」の最新情報・話題まとめ

カーナビゲーションシステムに関するニュース記事やレビュー記事を掲載。パイオニア、パナソニック、ケンウッド、富士通テン、クラリオン、アルパインが主要メーカー。ブランドでは、カロッツェリア、ストラーダなどが有名だ。Yahoo!カーナビやGoogle Mapなど、スマホアプリの勢力が増している。

2014年11月21日(金)

Top

パナソニックのBlu-ray対応カーナビ「ストラーダ 美優Navi」で家族のドライブ旅行が楽しく快適に

その他ガジェット 11/21 18:45

2014年11月18日(火)

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JVCケンウッド、「彩速ナビ」にフルセグチューナー搭載の簡単操作モデル

その他ガジェット 11/18 15:02

2014年11月14日(金)

Top

ハンファ、aptXコーデック対応の車載用Bluetooth FMトランスミッター

その他ガジェット 11/14 16:26

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