「カーナビ」の最新情報・話題まとめ
2014年11月21日(金)
2014年11月18日(火)
JVCケンウッド、「彩速ナビ」にフルセグチューナー搭載の簡単操作モデル
その他ガジェット 11/18 15:02
2014年11月14日(金)
ハンファ、aptXコーデック対応の車載用Bluetooth FMトランスミッター
その他ガジェット 11/14 16:26
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キングジム、電子メモパッド「ブギーボード」から半透明液晶の9.1型
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ソースネクスト、子どもの位置を把握できる利用料無料のGPS見守り機
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一見普通のメガネに見えるスマートグラス、ファーウェイが開発中
03/27 00:45
PayPayが3時間限定の“プレ金”キャンペーン、付与上限は1万円！
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