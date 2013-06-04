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「ガン」の最新情報・話題まとめ

ガンに関する調査記事や研究発表記事などを掲載。

2013年06月26日(水)

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東大など、腎臓がんによるゲノム異常・分子異常の全体図の解明に成功

医療/バイオ 06/26 11:32

2013年06月21日(金)

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慶応大、大腸がん用分子標的治療薬「セツキシマブ」の効果をアップ

医療/バイオ 06/21 09:33

2013年06月18日(火)

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NIMS、がんの温熱療法と化学療法を同時に行えるナノ構造のメッシュを開発

医療/バイオ 06/18 09:00

2013年06月17日(月)

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東大など、再発・難治性卵巣がん向け医薬品候補「BK-UM」の治験を開始

医療/バイオ 06/17 11:50

2013年06月12日(水)

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凸版など、大腸がんの最適抗がん剤選択向け遺伝子変異解析システムを開発

医療/バイオ 06/12 16:52

2013年06月07日(金)

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「鉄分を減らして叩く」 - 岡山大、新コンセプトのがん治療法を開発

医療/バイオ 06/07 14:37

2013年06月04日(火)

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「脂肪酸合成酵素」を多量産生するがんに有効な診断法と治療法 - NIRSなど

医療/バイオ 06/04 09:00

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