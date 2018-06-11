「バス」の最新情報・話題まとめ
2018年06月28日(木)
東急トランセ・小湊鐵道、木更津駅から渋谷駅へ高速バス運行開始
車とバイク 06/28 17:15
2018年06月27日(水)
新潟交通、アイドルグループNegiccoデザインのラッピングバス運行
車とバイク 06/27 16:22
2018年06月22日(金)
三宮・大阪～四日市・ナガシマリゾート線、昼行高速バス7/21開設
車とバイク 06/22 12:32
京王高速バスを活用した貨客混載、長野県駒ヶ根市の農産物を輸送
車とバイク 06/22 12:07
2018年06月18日(月)
JR北海道、石狩沼田駅から深川駅へ函館本線に接続するバスを運行
乗りもの 06/18 22:43
2018年06月16日(土)
富士急行「河口湖・西湖周遊バス」約80人乗車できる大型バス導入
車とバイク 06/16 22:19
石垣島からフサキビーチへ日帰りバスツアー - プール半額以下も
レジャー 06/16 22:02
クラブツーリズム、高級バス最新車両「碧号」2台を東海地区で導入
車とバイク 06/16 21:47
2018年06月13日(水)
家路に通勤路に旅路の先にバスがある--彼らが相棒にバスを選んだわけ
車とバイク 06/13 11:00
2018年06月12日(火)
JR東日本、気仙沼線BRTダイヤ改正 - 柳津駅にBRTホーム、専用道も
鉄道 06/12 20:52
2018年06月11日(月)
国交省、盛岡・尾瀬・沖縄で電気バスと超小型モビリティ導入を補助
車とバイク 06/11 20:52
夜行バス「ドリームルリエ」が新幹線級の料金でも人気な訳は体験して分かる
車とバイク 06/11 10:30
2018年06月04日(月)
西日本ジェイアールバス30周年「ドリーム号」ラッピングバス運行
車とバイク 06/04 22:08
2018年06月03日(日)
神戸市、まやビューライン・六甲ケーブルへ急行バス運行の社会実験
車とバイク 06/03 07:00
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