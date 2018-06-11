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「バス」の最新情報・話題まとめ

バス関連の最新ニュース・コラムを紹介します。

2018年06月28日(木)

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東急トランセ・小湊鐵道、木更津駅から渋谷駅へ高速バス運行開始

車とバイク 06/28 17:15

2018年06月27日(水)

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新潟交通、アイドルグループNegiccoデザインのラッピングバス運行

車とバイク 06/27 16:22

2018年06月22日(金)

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三宮・大阪～四日市・ナガシマリゾート線、昼行高速バス7/21開設

車とバイク 06/22 12:32

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京王高速バスを活用した貨客混載、長野県駒ヶ根市の農産物を輸送

車とバイク 06/22 12:07

2018年06月18日(月)

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JR北海道、石狩沼田駅から深川駅へ函館本線に接続するバスを運行

乗りもの 06/18 22:43

2018年06月16日(土)

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富士急行「河口湖・西湖周遊バス」約80人乗車できる大型バス導入

車とバイク 06/16 22:19

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石垣島からフサキビーチへ日帰りバスツアー - プール半額以下も

レジャー 06/16 22:02

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クラブツーリズム、高級バス最新車両「碧号」2台を東海地区で導入

車とバイク 06/16 21:47

2018年06月13日(水)

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家路に通勤路に旅路の先にバスがある--彼らが相棒にバスを選んだわけ

車とバイク 06/13 11:00

2018年06月12日(火)

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JR東日本、気仙沼線BRTダイヤ改正 - 柳津駅にBRTホーム、専用道も

鉄道 06/12 20:52

2018年06月11日(月)

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国交省、盛岡・尾瀬・沖縄で電気バスと超小型モビリティ導入を補助

車とバイク 06/11 20:52

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夜行バス「ドリームルリエ」が新幹線級の料金でも人気な訳は体験して分かる

車とバイク 06/11 10:30

2018年06月04日(月)

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西日本ジェイアールバス30周年「ドリーム号」ラッピングバス運行

車とバイク 06/04 22:08

2018年06月03日(日)

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神戸市、まやビューライン・六甲ケーブルへ急行バス運行の社会実験

車とバイク 06/03 07:00

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