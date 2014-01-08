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「バッファロー」の最新情報・話題まとめ

PC周辺機器ベンダーの老舗、バッファローに関する情報をまとめます。

2014年01月29日(水)

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バッファロー、強力なセキュリティ機能を備えた最大64GBのUSB 3.0メモリ

周辺機器 01/29 19:33

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バッファロー、Gigabit Ethernet対応の薄型8ポート有線LANハブ

周辺機器 01/29 19:05

2014年01月20日(月)

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バッファロー、RAID向けの高信頼ドライブを採用した法人向け外付けHDD

周辺機器 01/20 14:09

2014年01月17日(金)

Top

バッファロー、スマホやタブレットを最大4台まで同時充電できるUSB充電器

その他ガジェット 01/17 19:55

Top

バッファロー、MHL正規ライセンスを取得したHDMI変換アダプタ

周辺機器 01/17 19:50

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バッファロー、しなやかで丈夫なiPad mini Retina用ケースなど3製品を発表

アップル 01/17 16:51

Top

バッファロー、4.8A出力で最大4台のモバイル機器を同時充電できるUSB充電器

周辺機器 01/17 16:18

Top

バッファロー、MHL/HDMI変換アダプタ - スマホの画面をテレビに映す

その他ガジェット 01/17 14:57

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バッファロー、ダブルUSBコネクタでPCにもスマホにも直結できるUSBメモリ

周辺機器 01/17 14:48

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バッファロー、サーババックアップ用に72TBの2UラックタイプNAS

情報システム 01/17 09:58

2014年01月16日(木)

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バッファロー、最大866MbpsのIEEE802.11ac対応無線LANルータ&子機

周辺機器 01/16 22:39

2014年01月10日(金)

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バッファロー、無線LAN規格「IEEE802.11ac」の正式化に伴い対応製品を発表

周辺機器 01/10 20:35

2014年01月08日(水)

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バッファロー、通話の音切れを低減したNFC対応Bluetoothヘッドセット

周辺機器 01/08 19:40

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バッファロー、マグネット固定できるセルフ/バスパワー型のUSB 3.0ハブ

周辺機器 01/08 17:50

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