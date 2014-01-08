「バッファロー」の最新情報・話題まとめ
2014年01月29日(水)
バッファロー、強力なセキュリティ機能を備えた最大64GBのUSB 3.0メモリ
周辺機器 01/29 19:33
バッファロー、Gigabit Ethernet対応の薄型8ポート有線LANハブ
周辺機器 01/29 19:05
2014年01月20日(月)
バッファロー、RAID向けの高信頼ドライブを採用した法人向け外付けHDD
周辺機器 01/20 14:09
2014年01月17日(金)
バッファロー、スマホやタブレットを最大4台まで同時充電できるUSB充電器
その他ガジェット 01/17 19:55
バッファロー、MHL正規ライセンスを取得したHDMI変換アダプタ
周辺機器 01/17 19:50
バッファロー、しなやかで丈夫なiPad mini Retina用ケースなど3製品を発表
アップル 01/17 16:51
バッファロー、4.8A出力で最大4台のモバイル機器を同時充電できるUSB充電器
周辺機器 01/17 16:18
バッファロー、MHL/HDMI変換アダプタ - スマホの画面をテレビに映す
その他ガジェット 01/17 14:57
バッファロー、ダブルUSBコネクタでPCにもスマホにも直結できるUSBメモリ
周辺機器 01/17 14:48
バッファロー、サーババックアップ用に72TBの2UラックタイプNAS
情報システム 01/17 09:58
2014年01月16日(木)
バッファロー、最大866MbpsのIEEE802.11ac対応無線LANルータ&子機
周辺機器 01/16 22:39
2014年01月10日(金)
バッファロー、無線LAN規格「IEEE802.11ac」の正式化に伴い対応製品を発表
周辺機器 01/10 20:35
2014年01月08日(水)
バッファロー、通話の音切れを低減したNFC対応Bluetoothヘッドセット
周辺機器 01/08 19:40
バッファロー、マグネット固定できるセルフ/バスパワー型のUSB 3.0ハブ
周辺機器 01/08 17:50
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