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「バッファロー」の最新情報・話題まとめ

PC周辺機器ベンダーの老舗、バッファローに関する情報をまとめます。

2010年10月27日(水)

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バッファロー、録画番組の2倍再生が可能なUSB接続の地デジチューナー

周辺機器 10/27 18:10

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バッファロー、タテ置き・ヨコ置き両対応で残量メーター付の外付けHDD

SOHO/SMB 10/27 16:30

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バッファロー、残量メーター付のUSB外付けHDD

周辺機器 10/27 15:31

2010年10月26日(火)

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バッファロー、最大128GB記録が可能な新規格"BDXL"対応ドライブを近日発売

周辺機器 10/26 13:29

2010年10月20日(水)

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バッファロー、バックアップソフトの5ライセンスパック

SOHO/SMB 10/20 19:28

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バッファロー、SOHO環境に適した小型省電力の5ポートスイッチングハブ

SOHO/SMB 10/20 19:00

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バッファロー、小型・省エネ・低価格の10BASE-T/100BASE-TX対応有線LANハブ

周辺機器 10/20 18:09

2010年10月06日(水)

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バッファロー、地デジチューナーの多機能モデル「DTV-X900」など2機種発売

テレビ / レコーダー 10/06 17:03

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バッファロー、iPhoneやiPadへ録画番組をムーブできるワンセグチューナー

周辺機器 10/06 16:38

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バッファロー、「VIERA」と「AQUOS」用の無線LANルータ子機セット

周辺機器 10/06 16:00

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