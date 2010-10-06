「バッファロー」の最新情報・話題まとめ
2010年10月27日(水)
バッファロー、録画番組の2倍再生が可能なUSB接続の地デジチューナー
周辺機器 10/27 18:10
バッファロー、タテ置き・ヨコ置き両対応で残量メーター付の外付けHDD
SOHO/SMB 10/27 16:30
バッファロー、残量メーター付のUSB外付けHDD
周辺機器 10/27 15:31
2010年10月26日(火)
バッファロー、最大128GB記録が可能な新規格"BDXL"対応ドライブを近日発売
周辺機器 10/26 13:29
2010年10月20日(水)
バッファロー、バックアップソフトの5ライセンスパック
SOHO/SMB 10/20 19:28
バッファロー、SOHO環境に適した小型省電力の5ポートスイッチングハブ
SOHO/SMB 10/20 19:00
バッファロー、小型・省エネ・低価格の10BASE-T/100BASE-TX対応有線LANハブ
周辺機器 10/20 18:09
2010年10月06日(水)
バッファロー、地デジチューナーの多機能モデル「DTV-X900」など2機種発売
テレビ / レコーダー 10/06 17:03
バッファロー、iPhoneやiPadへ録画番組をムーブできるワンセグチューナー
周辺機器 10/06 16:38
バッファロー、「VIERA」と「AQUOS」用の無線LANルータ子機セット
周辺機器 10/06 16:00
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