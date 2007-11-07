「バッファロー」の最新情報・話題まとめ
2007年11月28日(水)
バッファロー、録画番組を「ムーブ」できる「ちょいテレ」
周辺機器 11/28 20:36
バッファロー、録画したファイルのムーブに対応したワンセグチューナー発表
その他ガジェット 11/28 13:00
2007年11月07日(水)
バッファロー、AVCHDにも対応したフルHDネットワークメディアプレーヤー
その他ガジェット 11/07 18:43
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周辺機器 11/28 20:36
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JAPANNEXT、HDR対応の55インチ4K液晶ディスプレイ
04/05 19:26
04/05 15:52
EIZO、USB-Cケーブル1本で使える27型液晶「ColorEdge CS2731」
04/05 12:56
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USB-C PD充電器でモバイルバッテリー、Anker新製品がAppleに登場
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「スペック至上主義な人も満足」なゲーミングディスプレイ「AORUS AD27QD」
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