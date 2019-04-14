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「ビートたけし」の最新情報・話題まとめ

タモリ・明石家さんまとともに"お笑いBIG3"の1人。映画界でも、ベネチア国際映画祭金獅子賞を獲得した名監督。TBS系『新・情報7DAYS ニュースキャスター』などで、世の中を斬る発言に注目。

2019年05月16日(木)

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