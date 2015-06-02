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「Broadwell」の最新情報・話題まとめ

Intelの第5世代Coreプロセッサ「Broadwell」に関する最新ニュースや解説、搭載PCについて紹介。

2015年06月26日(金)

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インテル、デスクトップ向け第5世代Coreプロセッサを紹介 - Iris Pro搭載でグラフィックス性能を強化

自作 / テクノロジ 06/26 15:34

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iiyama PC、Broadwell-K搭載の「雅」なデスクトップPCを2モデル

PC本体 06/26 01:06

2015年06月23日(火)

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今週の秋葉原情報 - デスクトップ向けBroadwellが発売に、Radeon R9/R7 300搭載カードも

自作 / テクノロジ 06/23 17:45

2015年06月22日(月)

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インテル、Broadwell-Kことデスクトップ向け第5世代Intel Coreプロセッサの発売記念イベントを開催

自作 / テクノロジ 06/22 15:41

2015年06月17日(水)

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小型ボディに強烈なGPUを搭載した「NEXTGEAR-NOTE i3500GA1」は、PCゲームの当たり年に買うべきノートPCだ

PCゲーミング 06/17 08:00

2015年06月16日(火)

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今週の秋葉原情報 - Broadwell版Xeonが初登場、オリジナルクーラー搭載のGTX 980 Tiカードも

自作 / テクノロジ 06/16 19:38

2015年06月08日(月)

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COMPUTEX TAIPEI 2015 - ECS、スタイリッシュになってラインナップも拡充した新型「LIVA」

PC本体 06/08 17:08

2015年06月04日(木)

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東芝、省電力性能がアップした15.6型ビジネスノートPC

PC本体 06/04 18:34

2015年06月03日(水)

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COMPUTEX TAIPEI 2015 - Skylake搭載PCやデスクトップ向けBroadwellなどが登場したIntel基調講演

自作 / テクノロジ 06/03 15:40

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FRONTIER、インテル最新CPU「Broadwell-C」搭載デスクトップPC

PC本体 06/03 11:21

2015年06月02日(火)

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ドスパラ、省電力性能に優れた「Broadwell-C」搭載デスクトップPC

PC本体 06/02 20:31

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アーク、「Core i7-5775C」を搭載したデスクトップPC

PC本体 06/02 20:30

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Intel、デスクトップ向けBroadwell発表 - グラフィックスに"Iris Pro"を採用

自作 / テクノロジ 06/02 18:26

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ツクモ、新Broadwell「Core i7-5775C」搭載の省スペースデスクトップPC

PC本体 06/02 16:12

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