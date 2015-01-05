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「Broadwell」の最新情報・話題まとめ

Intelの第5世代Coreプロセッサ「Broadwell」に関する最新ニュースや解説、搭載PCについて紹介。

2015年01月26日(月)

Top

東芝、新Office搭載の13.3型ノートPC「dynabook R83/73」2015年春モデル

PC本体 01/26 13:00

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東芝、フラッグシップノートPC「dynabook KIRA V」2015年春モデル

PC本体 01/26 13:00

Top

東芝、Broadwellを搭載した15.6型ノートPC「dynabook T」2015年春モデル

PC本体 01/26 12:00

Top

東芝、七変化ノートPC「dynabook KIRA L93」新モデル - Broadwellを搭載

PC本体 01/26 12:00

2015年01月21日(水)

Top

NEC、約926gの13.3型2-in-1 PCなど法人向け「VersaPro」新製品

PC本体 01/21 12:41

2015年01月15日(木)

Top

CES 2015 - GIGABYTE、究極OC目指す「GA-X99-SOC Champion」やBroadwell版BRIXなど公開

自作 / テクノロジ 01/15 17:14

2015年01月14日(水)

Top

レノボ・ジャパン、Broadwell搭載のThinkPad E450/E550を日本国内で販売

PC本体 01/14 13:20

Top

レノボ、NECPC米沢工場でのThinkPad生産開始を記念した限定モデルを販売

PC本体 01/14 12:26

Top

レノボ・ジャパン、新型「ThinkPad X1 Carbon」を日本国内で販売

PC本体 01/14 11:39

2015年01月09日(金)

Top

デル、同社初の4K対応ノートPC「New Inspiron 15 7000 Graphic Pro」

PC本体 01/09 13:41

2015年01月08日(木)

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CES 2015 - 新「ThinkPad X1 Carbon」の実機に触れる、物理6列キー復活以外の見所も

PC本体 01/08 18:59

2015年01月07日(水)

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デル、13.3型ノートPC「XPS 13」に写真/動画像編集向けモデル

PC本体 01/07 13:46

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米Dell、13.3型ノートPCとして世界最小をうたう「XPS 13」新製品

PC本体 01/07 11:57

2015年01月06日(火)

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Lenovo、第5世代Intel Coreプロセッサを搭載した「ThinkPad YOGA」

PC本体 01/06 23:19

Top

GIGABYTE、小型PCベアボーン"BRIX"に第5世代Coreプロセッサ搭載モデル

自作 / テクノロジ 01/06 20:35

Top

Intel、14nmの第5世代Intel Coreプロセッサ・ファミリーを発表

半導体デバイス 01/06 18:16

Top

Lenovo、2-in-1 PC"YOGA 3"を発表 - 11型と14型で異なるCPUを搭載

PC本体 01/06 18:00

Top

Lenovo、TシリーズやEシリーズでもBroadwell搭載の新モデルを発表

PC本体 01/06 13:50

Top

Intel、第5世代Intel Coreプロセッサを正式発表 - 低電圧モデルから展開

自作 / テクノロジ 01/06 00:12

2015年01月05日(月)

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Lenovo、"第5世代"Coreプロセッサ搭載の12型ノートPC「ThinkPad X250」

PC本体 01/05 20:36

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Lenovo、ファンクションキーが物理キーに戻った新型「ThinkPad X1 Carbon」

PC本体 01/05 14:22

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