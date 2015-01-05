「Broadwell」の最新情報・話題まとめ
2015年01月26日(月)
東芝、フラッグシップノートPC「dynabook KIRA V」2015年春モデル
PC本体 01/26 13:00
東芝、Broadwellを搭載した15.6型ノートPC「dynabook T」2015年春モデル
PC本体 01/26 12:00
2015年01月21日(水)
NEC、約926gの13.3型2-in-1 PCなど法人向け「VersaPro」新製品
PC本体 01/21 12:41
2015年01月15日(木)
2015年01月14日(水)
レノボ・ジャパン、Broadwell搭載のThinkPad E450/E550を日本国内で販売
PC本体 01/14 13:20
レノボ、NECPC米沢工場でのThinkPad生産開始を記念した限定モデルを販売
PC本体 01/14 12:26
レノボ・ジャパン、新型「ThinkPad X1 Carbon」を日本国内で販売
PC本体 01/14 11:39
2015年01月09日(金)
2015年01月08日(木)
2015年01月07日(水)
デル、13.3型ノートPC「XPS 13」に写真/動画像編集向けモデル
PC本体 01/07 13:46
米Dell、13.3型ノートPCとして世界最小をうたう「XPS 13」新製品
PC本体 01/07 11:57
2015年01月06日(火)
Lenovo、第5世代Intel Coreプロセッサを搭載した「ThinkPad YOGA」
PC本体 01/06 23:19
Intel、14nmの第5世代Intel Coreプロセッサ・ファミリーを発表
半導体デバイス 01/06 18:16
Lenovo、2-in-1 PC"YOGA 3"を発表 - 11型と14型で異なるCPUを搭載
PC本体 01/06 18:00
Lenovo、TシリーズやEシリーズでもBroadwell搭載の新モデルを発表
PC本体 01/06 13:50
2015年01月05日(月)
Lenovo、"第5世代"Coreプロセッサ搭載の12型ノートPC「ThinkPad X250」
PC本体 01/05 20:36
Lenovo、ファンクションキーが物理キーに戻った新型「ThinkPad X1 Carbon」
PC本体 01/05 14:22
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