「ボーズ」の最新情報・話題まとめ
2015年09月30日(水)
2015年09月25日(金)
ボーズ、TV用の台座型スピーカー「Solo 15」にBluetooth内蔵モデル
サウンド / オーディオ 09/25 10:00
2015年09月04日(金)
ボーズ、NCヘッドホン「QuietComfort 25」の新色トリプルブラック
サウンド / オーディオ 09/04 11:28
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Premium Styleの完全ワイヤレスイヤホン、シンプルデザイン
04/04 14:17
Beats「Powerbeats Pro」発表、H1チップ採用、完全ワイヤレスに
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ノイキャン搭載で税込6,426円のワイヤレスイヤホン - プラススタイル
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イケア初のBluetoothスピーカーはインテリアにもマッチする
04/01 19:43
ナガオカ、Bluetooth5.0対応で1万円切りの完全ワイヤレス「BT812」
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