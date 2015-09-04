「ボーズ」の最新情報・話題まとめ

コンシューマー向けから業務用機器まで評価の高いオーディオ機器メーカー。Bluetoothスピーカー「SoundLink」シリーズ、ノイズキャンセリングヘッドホン「QuietComfort」といったヒット商品のほか、スピーカーやヘッドホン、ホームシアター向け製品などを豊富に揃える。