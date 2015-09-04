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「ボーズ」の最新情報・話題まとめ

コンシューマー向けから業務用機器まで評価の高いオーディオ機器メーカー。Bluetoothスピーカー「SoundLink」シリーズ、ノイズキャンセリングヘッドホン「QuietComfort」といったヒット商品のほか、スピーカーやヘッドホン、ホームシアター向け製品などを豊富に揃える。

2015年09月30日(水)

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ボーズ、一体型の「Wave SoundTouch music system」をBluetooth対応に

サウンド / オーディオ 09/30 23:06

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ボーズ、一体型スピーカー「SoundTouch」のWi-Fi&Bluetooth両対応モデル

サウンド / オーディオ 09/30 22:59

2015年09月25日(金)

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ボーズ、TV用の台座型スピーカー「Solo 15」にBluetooth内蔵モデル

サウンド / オーディオ 09/25 10:00

2015年09月04日(金)

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ボーズ史上最小サイズの「SoundTrue Ultra」イヤホン - 円錐型チップ採用

サウンド / オーディオ 09/04 11:28

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ボーズ、「SoundLink」シリーズのアラウンドイヤー型Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 09/04 11:28

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ボーズ、NCヘッドホン「QuietComfort 25」の新色トリプルブラック

サウンド / オーディオ 09/04 11:28

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ボーズ、SoundSportイヤホンのカラー刷新&SoundTrueの新ヘッドホン

サウンド / オーディオ 09/04 11:28

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