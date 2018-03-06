「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2018年03月31日(土)
完全ワイヤレスイヤホン「EARIN M-2」の進化に驚いた!
サウンド / オーディオ 03/31 18:32
2018年03月30日(金)
2018年03月29日(木)
「いつでもどこでも音楽が聴ける時代」のイヤホン・ヘッドホンの選び方 - 「mora」蔦壁氏に聞く
サウンド / オーディオ PR 03/29 11:00
2018年03月27日(火)
HDSS技術採用の完全ワイヤレスイヤホン「NUARL」
サウンド / オーディオ 03/27 12:00
2018年03月22日(木)
パイオニア初の完全ワイヤレスイヤホン、Siriも立ち上げ可能
サウンド / オーディオ 03/22 18:04
ボーズが肩乗せ式スピーカー「SoundWear」、税別32,000円
サウンド / オーディオ 03/22 12:50
2018年03月20日(火)
ソニーの新ノイキャンワイヤレスヘッドホン「WH-CH700N」を丸裸に
サウンド / オーディオ 03/20 00:12
2018年03月19日(月)
モダニティ、北欧デザインの完全ワイヤレスイヤホン「Niva」
サウンド / オーディオ 03/19 14:27
2018年03月13日(火)
モダニティ、片側4gの完全ワイヤレスイヤホン「ST-XS」に新色
サウンド / オーディオ 03/13 16:22
2018年03月09日(金)
スマホで加熱・冷却できるスマートタンブラー、秋葉原で展示
その他ガジェット 03/09 19:19
ラジオっぽいBluetoothスピーカー、AKIBA STARTUPにて展示
サウンド / オーディオ 03/09 16:27
MIRISE、QCYの完全ワイヤレスイヤホンやBluetoothスピーカー
サウンド / オーディオ 03/09 15:32
2018年03月08日(木)
直径7cmで100W級? 骨伝動でなんでもスピーカーにするデバイス
サウンド / オーディオ 03/08 17:28
2018年03月06日(火)
まるでAirPods? 防水で税込み6,000円台の完全ワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 03/06 17:45
スマホとつながるコーヒーメーカー「GINA」で誰もがバリスタに
その他ガジェット 03/06 15:28
2018年03月05日(月)
折り畳んですっきり! コンパクトな無線キーボード「Bookey Stick」
周辺機器 03/05 20:58
2018年03月02日(金)
次は千葉ロッテマリーンズかあ、シャープ「funband」に新モデル
時計 / ウェアラブル 03/02 16:26
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